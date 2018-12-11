Turkcell, GNÇ uygulamasını yeniledi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, gençlerin çok sevdiği GNÇ uygulamasının içeriğini gençlerin enerjisi ve beklentilerine göre yeniledi.

GNÇ, yenilenen yeni dünyasında gençlerin tüm ihtiyaçlarını dijital tek bir çatı altında topluyor. Yeni GNÇ’de, en heyecanlı etkinlikler, sürpriz GB hediyeli oyunlar, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü, YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara yönelik hazırlık, özel iletişim kampanyaları ve Paycell’le ücretsiz para transferi imkanı tek uygulama üzerinden kendilerine sunuluyor.

Bunun yanı sıra gençler Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver’lere yöneltip, destek alabiliyor, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, gençler arasında efsane olan GNÇ’de 14 yılı geride bıraktıklarını kaydetti.