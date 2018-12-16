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Turkcell, GSMA çalıştayına ev sahipliği yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin İstanbul'da düzenlediği İnsani Yardım Çalıştayı, Turkcell ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç Örgütü, BM İnsani Yardım Örgütü (OCHA), AFAD ve Kızılay'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Dünya Mobil Operatörler Birliği'nin (GSMA), İstanbul'da düzenlediği Humanitarian Workshop'una (İnsani Yardım Çalıştayı) ev sahipliği yaptı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GSMA'nın İstanbul'da düzenlediği İnsani Yardım Çalıştayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç Örgütü, BM İnsani Yardım Örgütü (OCHA), AFAD ve Kızılay'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Turkcell ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük çalıştayda mobil operatörlerin afet ve insani kriz durumlarında sunduğu çözümler, insani yardım kuruluşları ile sektörün iş birliğinin geliştirilmesi konuşularak, network iletişim ve mültecilerin desteklenmesi konusundaki iyi örnekler paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, çalıştay katılımcıları Turkcell'in teknoloji üssü Maltepe Plaza'yı da ziyaret etti ve insanlığa hizmet için geliştirilen en son teknolojileri yerinde inceledi.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, hem merkezde yapılan çalışmaları anlattı hem de güçlü bir baz istasyonu olarak istenen yerden havalanıp, ses ve data hizmeti sağlamak üzere Turkcell mühendisleri tarafından tasarlanan Dronecell'i tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, "Hayat kurtarmak için geliştirilen uçan baz istasyonunu yerli teknolojiyle ürettik. Dronecell özellikle deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda arama ve kurtarma ekiplerine iletişim desteği sağlamak için dizayn edildi. Turkcell olarak yine güçlü altyapımızı ve teknolojik üstünlüğümüzü yansıttığımız bir ürün oldu. Dronecell ihtiyaç duyulan her an iletişim sağlamaya hazır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Akıllı Mekanlar ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer, Turkcell'in dijital modeliyle insani konularda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının en önemli ortaklarından biri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriyeli misafirlerimiz için geliştirdiğimiz 'Merhaba Umut' uygulaması ve Türkiye'nin ilk uçan baz istasyonu Droncell ile ülkemizin ve toplumun en çok ihtiyaç duyacağı alanlarda hizmet üretiyoruz ve bunu da öncelikli hale getirdik. Turkcell olarak teknolojiyi insansızlaştırmak yerine 'insan için teknoloji' misyonuyla çalışıyoruz ve teknolojiyi sosyal inovasyon yaratmak için geliştiriyoruz. Biz, dijital teknolojimizden aldığımız güçle yarattığımız inovatif çözümlerle, tüm dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sağlamayı, girişimcilerin hayallerine ortak olmayı hedefliyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "Merhaba Umut" projesi, yaklaşık 1 milyon Suriyeli’ye hizmet ediyor. Merhaba Umut mobil uygulamasını hayata geçiren Turkcell, dil öğrenme, anlık sesli çeviri ve faydalı bilgiler sunan servislerle yaklaşık 1 milyon indirme rakamına ulaştı.

Bunun yanı sıra Turkcell Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ndeki Teknoloji Merkezi'nde, çocuk ve gençlere özel Khan Akademi'nin Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içeriklerle Türkçe öğrenme imkanı sunuluyor. Ayrıca fizy ve TV+ gibi Turkcell ürün ve servislerden ücretsiz yararlanma olanağı da sağlanıyor. Merkeze gelen çocuk ve gençler teknoloji ile buluşma imkanı yakalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Mobil Operatörler Birliği Turkcell

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