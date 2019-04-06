Turkcell Hayal Ortağım, İstanbul Film Festivali'nde filmlerin sesi oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Film Festivali'nde yer alan 20 filmin sesli betimlemesi, Turkcell Hayal Ortağım uygulamasında yer alan "Cepten Sesli Betimleme" teknolojisiyle görme engelli bireyler için yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell’in Young Guru Academy iş birliği ile ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan "Cepten Sesli Betimleme", filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor.

Bugüne kadar 175’ten fazla vizyon filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran bu hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinemada sevdikleriyle kesintisiz film keyfi yaşıyor.

Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için, görme engellilerin, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden Sesli Betimleme’yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmle senkron bir şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor.