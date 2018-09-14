FİNANS

Turkcell ile efsane konserleri yarım milyona yakın kişi izledi

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

"Turkcell Yıldızlı Geceler" konserleri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 11 gün boyunca müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluştu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in bir klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Volkan Konak’la başlayan 11 konserlik seri, Zara ile sona erdi. Her gece farklı bir sanatçının sahne aldığı konserlerde, Volkan Konak, Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara toplamda 339 şarkı seslendirdi.

Konsere gidemeyenler ise hayranı oldukları sanatçıları, Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy üzerinden izleme şansına sahip oldu. Turkcell’in bu sürprizi sayesinde Türkiye’nin her yerindeki 420 bin kişi, fizy üzerinden konserlerin heyecanını ve coşkusunu doyasıyla yaşadı. Bu izleyicilere Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki yaklaşık 60 bin konsersever de eklendiğinde "Turkcell Yıldızlı Geceler"i izleyenlerin sayısı yarım milyona yaklaştı.

Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye’de, konserler için 320 adet robot ışık, 220 metrekare LED ekran ve 270 metrekare podyum kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Yıldızlı Geceler

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