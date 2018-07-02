"Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç" projesi

"Bunların büyük kısmı Afrika’da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık."

Turkcell olarak en güzel hediyenin, bir insana hayatın renklerini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Sağlam, bu amaçla Yeryüzü Doktorları ile birlikte "Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç" projesini başlattıklarının belirtti. Sağlam, "Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlara hediye etmek üzere Afrika’nın değişik ülkelerinde yılın her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz ameliyatını yaptırarak bu sevincine ortak oluyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde onlar adına bağışta bulunarak bir gözü açmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.