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"Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç" projesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Doğum günlerinde, çalışanları adına Afrika’daki bir hastanın katarakt ameliyatına destek olan Turkcell, bir yılda 365 hastanın hayata gözlerini açmasını sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika’daki görme bozukluklarına yönelik bir proje başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika’daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor.

Yeryüzü Doktorları’na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan’da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanlar sağlığına kavuşturulacak.

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- "Bir insana verilebilecek en güzel hediye hayatın renklerini gösterebilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketler arasında yer aldığını vurgulayarak, bu konuda önemli projeler sürdürdüklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyonu aşkın görme bozukluğu çeken insan bulunduğunu kaydeden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bunların büyük kısmı Afrika’da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık."

Turkcell olarak en güzel hediyenin, bir insana hayatın renklerini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Sağlam, bu amaçla Yeryüzü Doktorları ile birlikte "Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç" projesini başlattıklarının belirtti. Sağlam, "Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlara hediye etmek üzere Afrika’nın değişik ülkelerinde yılın her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz ameliyatını yaptırarak bu sevincine ortak oluyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde onlar adına bağışta bulunarak bir gözü açmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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- Katarak hastalığında tedavinin önemi büyük

Açıklamada verilen bilgiye göre, yüzde 80’i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor.

Dünyadaki 39 milyon körlük vakasının yüzde 51’ini ise katarakt oluşturuyor. Yaşlanma, diyabet, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, göz yaralanması, iltihap gibi nedenlerle tetiklenen kataraktın zor olmayan bir tedavisi var. Ancak özellikle ekonomik yetersizlikler nedeniyle, fiziki altyapı ve iş gücü kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde, binlerce katarakt hastası, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Afrika’daki insanların önemli sağlık problemlerinin başında katarakt geliyor. Güneş ışınlarının dik gelmesinden, proteinden fakir beslenmeye kadar farklı faktörlerden ötürü Afrika’da katarakt görülme yaşı 30’a kadar düşüyor. Buna karşılık kıtada katarakt ameliyatı gerçekleştirecek çok az sayıda doktor bulunuyor.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının yüzde 60’ı çöllerden oluşan Nijer’de katarakt hastası sayısı 130 bin civarında gerçekleşirken ülkede yalnız 11 göz hekimi bulunuyor ve bunlardan sadece 3'ü katarak ameliyatı gerçekleştirebiliyor.

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