FİNANS

Turkcell ile İTÜ kampüsleri 5G'ye hazır

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "İTÜ'de başlattığımız C-RAN şebeke mimarisi çalışmasını Türkiye'nin her köşesine yayarak en kaliteli ve hızlı servislerini müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde mevcut mobil şebeke altyapısını yenileyerek 5G'ye hazır hale getirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve İTÜ, 5G kapsamındaki iş birliklerine bütün hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Turkcell, üniversitenin tüm kampüslerindeki 4,5G altyapısını yenileyerek teknolojik olarak geliştirdi. Bu sayede İTÜ’nün mobil altyapısı şimdiden 5G'ye hazır hale geldi.

C-RAN şebeke mimarisi (merkezileştirilmiş mobil şebeke) kullanılarak gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmasıyla öncelikle veri iletim hızları daha da iyileştirildi, mobil abonelerin 4,5G üzerinden daha düşük veri gecikmesi ile servis alabilmeleri sağlandı.

Oluşturulan yeni mimariyle İTÜ Ayazağa kampüsünde "merkezileştirme" konsepti kullanılarak çekim noktalarına kurulan cihaz sayısı önemli oranda azaltıldı.

Altyapı yenileme ve merkezileştirme çalışmaları sonrasında gözlem periyodunda Turkcell abonelerinin deneyimledikleri data iletim hızları yüzde 30 artış gösterdi. Sistem odalarının merkezileştirilmesi sonucunda yüzde 25 oranında enerji tasarrufu da sağlandı.

- "5G çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4,5G şebekelerini kurarken, bu altyapının 5G'ye de uygun olmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Gelinen noktada dünyanın en hızlı 4,5G şebekesine sahip olduklarını aktaran Sezgin, "5G çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İTÜ ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İTÜ'de başlattığımız C-RAN şebeke mimarisi çalışmasını Türkiye'nin her köşesine yayarak en kaliteli ve hızlı servislerini müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dünyada 5G'de söz sahibi olması için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da teknolojide yaşanan gelişmelerin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal hayatı ve iş hayatını dönüştürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün en önemli unsuru olan üniversitelerin, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkısı da giderek artıyor. Bugün akademik hayatın en önemli karşılığını iş dünyasında etkin bir şekilde görüyoruz. İş birlikleri, birlikte yürütülen projeler ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan her alanda kamu, özel sektör, iş dünyası iş birliklerinin arttığına şahit oluyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayattaki bu hızlı dönüşümünün yeni nesil teknolojiler ile giderek artacağını biliyoruz. Bu kapsamda İTÜ olarak 5G teknolojisi testlerinde iş birliklerine gitmekten son derece memnunuz. Bu iş birliklerinin gelişerek devam edeceğine ve ülkemize fayda sağlayacağına emin olarak ilerliyoruz."

Yapılan çalışmalar sonrasında dünyanın en iyi 4,5G altyapısından birine sahip olan İTÜ Ayazağa kampüsü, geleceğe hazır bir test merkezine dönüştü.

Turkcell ve İTÜ önderliğindeki bu çalışma ile kampüs; sürücüsüz araç, akıllı şehir sistemleri, IOT gibi gelecek nesil teknolojiler için denemelerin yapılacağı 5G'ye hazır ve üniversite öğrencilerinin de kullanabileceği bir açık hava teknoloji laboratuvarı haline geldi.

Ejderha Taşı'nda define aramışlar! Ejderha Taşı'nda define aramışlar!
CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesiCarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi
Titanic Mardan Palace açılıyorTitanic Mardan Palace açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5G Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Lisede yaptıkları herkesi şaşırtıyor! Kapı kapı dolaşıp, dağıtıyorlar

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Ünlü ekonomistten 'Türkiye' uyarısı!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Burada işçi değil patron aranıyor!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Cem Uzan'a bir kötü haber daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

Dominic Wilcox Marketing Meetup için Türkiye’ye geliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

CarrefourSA’dan 5 milyon liralık mağaza yenilemesi

Titanic Mardan Palace açılıyor

Titanic Mardan Palace açılıyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

Ekonomist Emre Alkin: Türkiye ekonomisi Kümede kalma mücadelesi veriyor

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

RG - WTO dışı ülkelerden demir-çelik ithalatına yüzde 30 gümrük vergisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.