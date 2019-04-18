Turkcell ile İTÜ kampüsleri 5G'ye hazır

C-RAN şebeke mimarisi (merkezileştirilmiş mobil şebeke) kullanılarak gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmasıyla öncelikle veri iletim hızları daha da iyileştirildi, mobil abonelerin 4,5G üzerinden daha düşük veri gecikmesi ile servis alabilmeleri sağlandı.

Bu kapsamda Turkcell, üniversitenin tüm kampüslerindeki 4,5G altyapısını yenileyerek teknolojik olarak geliştirdi. Bu sayede İTÜ’nün mobil altyapısı şimdiden 5G'ye hazır hale geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ve İTÜ, 5G kapsamındaki iş birliklerine bütün hızıyla devam ediyor.

- "5G çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4,5G şebekelerini kurarken, bu altyapının 5G'ye de uygun olmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Gelinen noktada dünyanın en hızlı 4,5G şebekesine sahip olduklarını aktaran Sezgin, "5G çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İTÜ ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. İTÜ'de başlattığımız C-RAN şebeke mimarisi çalışmasını Türkiye'nin her köşesine yayarak en kaliteli ve hızlı servislerini müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dünyada 5G'de söz sahibi olması için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da teknolojide yaşanan gelişmelerin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal hayatı ve iş hayatını dönüştürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümün en önemli unsuru olan üniversitelerin, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkısı da giderek artıyor. Bugün akademik hayatın en önemli karşılığını iş dünyasında etkin bir şekilde görüyoruz. İş birlikleri, birlikte yürütülen projeler ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan her alanda kamu, özel sektör, iş dünyası iş birliklerinin arttığına şahit oluyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayattaki bu hızlı dönüşümünün yeni nesil teknolojiler ile giderek artacağını biliyoruz. Bu kapsamda İTÜ olarak 5G teknolojisi testlerinde iş birliklerine gitmekten son derece memnunuz. Bu iş birliklerinin gelişerek devam edeceğine ve ülkemize fayda sağlayacağına emin olarak ilerliyoruz."

Yapılan çalışmalar sonrasında dünyanın en iyi 4,5G altyapısından birine sahip olan İTÜ Ayazağa kampüsü, geleceğe hazır bir test merkezine dönüştü.

Turkcell ve İTÜ önderliğindeki bu çalışma ile kampüs; sürücüsüz araç, akıllı şehir sistemleri, IOT gibi gelecek nesil teknolojiler için denemelerin yapılacağı 5G'ye hazır ve üniversite öğrencilerinin de kullanabileceği bir açık hava teknoloji laboratuvarı haline geldi.

