FİNANS

Turkcell ile "Yıldızlı Geceler" konserleri başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

30 Ağustos'ta Volkan Konak'la başlayacak konser serisi, 9 Eylül'deki Zara konseriyle sona erecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in bir klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de yıldız sanatçılar, 30 Ağustos-9 Eylül'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

30 Ağustos'ta Volkan Konak’la başlayacak konser serisi, sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

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- Konser, fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor. Sürpriz sayesinde "Turkcell Yıldızlı Geceler", fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek.

Bu sayede müzik tutkunları, hayranı oldukları sanatçılarla fizy üzerinden bir araya gelerek, konserin heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilecek, en sevdikleri şarkıcıların ilk 3 şarkısını fizy’den canlı olarak izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Turkcell Yıldızlı Geceler

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