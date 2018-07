Turkcell, küresel blockchain konsorsiyumuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, kurucuları arasında ABD merkezli Sprint’in yanı sıra Japonya merkezli Softbank gibi telekomünikasyon devlerinin de yer aldığı telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu CBSG'ye katıldı.

Telekom operatörlerinin blockchain konsorsiyumu CBSG, Turkcell'in yanı sıra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Güney Asya'da hizmet veren Axiata Group Berhad (Axiata), Filipinler'de hizmet veren PLDT Inc, Endonezya'da hizmet veren PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), Vietnam'da hizmet veren Viettel Group ve merkezi Kuveyt'te bulunan Zain Group'un yeni nesil küresel operatörler arası blockchain platformu ve ekosistemi oluşturmanın yollarını araştırmak üzere birlikte çalışma kararı aldı.

CBSG, ABD merkezli Blockchain teknolojileri şirketi TBCASoft, Inc. ve Japonya merkezli SoftBank Corp. liderliğinde, ABD merkezli Sprint Corporation ve Tayvan merkezli Far EasTone Telecommunications Co., Ltd'nin (FarEasTone) ilk kurucu üyelikleriyle telekom operatörleri için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir Blockchain platformunun ortaklaşa geliştirilmesini sağlamak üzere 2017 yılının Eylül ayında kuruldu.