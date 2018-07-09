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Turkcell, küresel blockchain konsorsiyumuna katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:45 | Son Güncelleme

Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "CSBG'nin bir parçası olmak, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dünyadaki telekomünikasyon devlerinin yer aldığı, telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group'a (CBSG) dahil oldu.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, kurucuları arasında ABD merkezli Sprint’in yanı sıra Japonya merkezli Softbank gibi telekomünikasyon devlerinin de yer aldığı telekom operatörlerinin küresel blockchain konsorsiyumu CBSG'ye katıldı.

Telekom operatörlerinin blockchain konsorsiyumu CBSG, Turkcell'in yanı sıra Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Güney Asya'da hizmet veren Axiata Group Berhad (Axiata), Filipinler'de hizmet veren PLDT Inc, Endonezya'da hizmet veren PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), Vietnam'da hizmet veren Viettel Group ve merkezi Kuveyt'te bulunan Zain Group'un yeni nesil küresel operatörler arası blockchain platformu ve ekosistemi oluşturmanın yollarını araştırmak üzere birlikte çalışma kararı aldı.

CBSG, ABD merkezli Blockchain teknolojileri şirketi TBCASoft, Inc. ve Japonya merkezli SoftBank Corp. liderliğinde, ABD merkezli Sprint Corporation ve Tayvan merkezli Far EasTone Telecommunications Co., Ltd'nin (FarEasTone) ilk kurucu üyelikleriyle telekom operatörleri için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir Blockchain platformunun ortaklaşa geliştirilmesini sağlamak üzere 2017 yılının Eylül ayında kuruldu.

Konsorsiyumun diğer üyeleri arasında Güney Kore merkezli LG Uplus Corp, KT Corporation ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat Telecommunication Corporation da bulunuyor.

CBSG, telekom operatörü üyelerine ve bunların müşterilerine Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

Konsorsiyum ayrıca, küresel para transferi hizmetlerine odaklanacak ek bir Blockchain çalışma grubunun oluşturulacağını da duyurdu.

Bu tür işlemler için çok uygun olan Blockchain teknolojisi süreçleri kolaylaştırıyor, böylece müşterilere daha iyi hizmet verilebiliyor.

CBSG konsorsiyum tarafından önerilen, özellikle telekom operatörleri için tasarlanmış bu Blockchain platformu ve çözümleri, operatörlerin geleneksel pazarların dışında hizmetler oluşturabilmelerine ve bu hizmetleri sınırların ötesine taşıyabilmelerine yardımcı olacak.

Geçen yıl kurulan kısa sürede dünyanın bu alanda öncü platformuna dönüşen CBSG konsorsiyum her geçen gün eklenen yeni üyeleri ve yaklaşık 1 milyarı aşan toplam kullanıcı erişimiyle dikkat çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Telekom şirketleri olarak mevcut altyapılarımızı geliştiriyor ve genişletiyor olmanın çok daha ötesini düşünmeliyiz. 'Hizmet olarak Blockchain' ekosistemini en iyi biz operatörler sağlayabiliriz ve bu avantajı da en iyi biçimde kullanmalıyız. Bu nedenle, yeni nesil operatörler arası Blockchain platformu CSBG'de yer alarak deneyimlerimizi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnanıyorum ki CSBG'nin bir parçası olmak, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak."

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Anahtar Kelimeler:
blockchain Carrier Blockchain Study Group Turkcell

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