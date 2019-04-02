Turkcell, kurumları, yazılım tabanlı SD-WAN teknolojisi ile güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, dijital bir Türkiye için kurumları, yazılım tabanlı SD-WAN teknolojisi ile güçlendiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sağlamaya ve kurumların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor.

Kurumların uçtan uca bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek elden sunan Turkcell, şimdi de SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetlerini dijitalleştiriyor.

SD-WAN çözümleri, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltırken, kaynakların daha iyi yönetilmesine ve tek bir cihaz üzerinden çoklu katma değerli hizmet sunulmasına imkan sağlıyor. Ürüne bağlı gelişen kurumsal teknoloji hizmetlerinin yarattığı karmaşayı ve kaynak israfını önlemek için kurumlar, Turkcell’in SD-WAN hizmetini tercih ediyor.

- Tüm çözümler tek adreste

Kurumsal müşteriler Turkcell ile eş zamanlı olarak erişim hizmeti, SD-WAN hizmet platformu, katma değerli güvenlik servisleri ve tüm sürecin yönetim ve desteğini tamamen çözüyor. Böylece her hizmet için farklı tedarikçi kullanımını ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor.