Turkcell, kurumsal dünyanın kurallarını yeniden yazıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, "İşte Turkcell İşte Destek" diyerek kurumsal dünyasını yenilerken kendi işini yapan girişimcileri de unutmadı.

Şirket açıklamasına göre, ülke ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan küçük şirketlerin ayağına giderek onları yerinde dinleyen ve dijital ihtiyaçları belirleyen Turkcell, en çok ihtiyaçları olan sınırsız fiber internetin yanı sıra e-muhasebe ve mobil internet desteği gibi çözümleri tek pakette kendilerine sunuyor.

Dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarını kendilerinden dinleyen Turkcell, kurumlara özel sektörel çözümlerini "Yükselen İş Teknolojileri" başlığıyla şirketlerle buluşturuyor. Bu dünyada her bir şirketin ihtiyacı olan başta NB/IOT olmak üzere siber güvenlik, yapay zeka, bulut, veri merkezi, araç ve filo hizmetleri gibi geniş yelpazede birçok dijital çözüm yer alıyor. Bu sayede şirketlerin hızla dijitalleşerek rekabetin gerisinde kalmaması için tüm ihtiyaçları tek elden karşılanıyor.

"İşte Destek İşte Turkcell" başlığıyla şirketlere sunulan dijital çözümler kapsamında, kendi işini yapan girişimcilere de işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek verilecek. Bu desteklerin ilki ise küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlara tek pakette geliyor. Kendi işini yapanların işlerini dijital hale getirecek kampanyada, herhangi bir kotası olmayan limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor.