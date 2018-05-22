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Turkcell, kurumsal dünyanın kurallarını yeniden yazıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Turkcell’in yeni kurumsal dünyasında, kurumların ihtiyaçlarına özel sektörel terzi işi dijital çözümler sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, "İşte Turkcell İşte Destek" diyerek kurumsal dünyasını yenilerken kendi işini yapan girişimcileri de unutmadı.

Şirket açıklamasına göre, ülke ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan küçük şirketlerin ayağına giderek onları yerinde dinleyen ve dijital ihtiyaçları belirleyen Turkcell, en çok ihtiyaçları olan sınırsız fiber internetin yanı sıra e-muhasebe ve mobil internet desteği gibi çözümleri tek pakette kendilerine sunuyor.

Dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin farklılaşan ihtiyaçlarını kendilerinden dinleyen Turkcell, kurumlara özel sektörel çözümlerini "Yükselen İş Teknolojileri" başlığıyla şirketlerle buluşturuyor. Bu dünyada her bir şirketin ihtiyacı olan başta NB/IOT olmak üzere siber güvenlik, yapay zeka, bulut, veri merkezi, araç ve filo hizmetleri gibi geniş yelpazede birçok dijital çözüm yer alıyor. Bu sayede şirketlerin hızla dijitalleşerek rekabetin gerisinde kalmaması için tüm ihtiyaçları tek elden karşılanıyor.

"İşte Destek İşte Turkcell" başlığıyla şirketlere sunulan dijital çözümler kapsamında, kendi işini yapan girişimcilere de işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek verilecek. Bu desteklerin ilki ise küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlara tek pakette geliyor. Kendi işini yapanların işlerini dijital hale getirecek kampanyada, herhangi bir kotası olmayan limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor.

Yeni paket mobil çalışma ortamlarını da destekliyor. Paketi alanların Turkcell cep telefonlarına her ay 2GB olmak üzere toplamda 24GB internet yükleniyor. Sabit numarasını Turkcell'e taşıyanlara ise İşin Cebinde Çalsın aboneliği ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede iş yerinde olmadıkları zaman sabit numaralarını mobil telefonlarından cevaplayabiliyorlar. Paket içerisinde kendi işini yapanların yakınları da unutulmadı. Her bir yakın da Turkcell'den her ay 1GB olmak üzere toplam 12GB internet kazanıyor.

- "Türkiye'nin 81 ilinde binlerce KOBİ'yi dinledik"

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, İşte Destek İşte Turkcell kapsamında ilk olarak "Kendi İşini Yapanlara" özel paket tasarladıklarını belirtti.

Erkan, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisinin lokomotifi bizim kendi işini yapanlar şeklinde nitelediğimiz küçük işletmelerin dijitalleşmesi, ülkemizin dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlamasında hayati bir rol taşıyor. Bu nedenle kendi işini yapan KOBİ diye nitelendirdiğimiz işletmelerin dijital ihtiyaçlarının karşılanması çok kritik. Bunun için de kendilerine doğru dijital çözümlerle gitmemiz gerekiyor. Doğru çözümleri tespit edebilmek ve kendilerine sunmak amacıyla, Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce KOBİ'nin ayağına giderek, birebir kendi ağızlarından dijital ihtiyaçlarını dinledik. Hepsinin ortak isteği başta işlerini kesintisiz, mobil olarak sürdürmekti. Yine mali hesaplarını dijital olarak takip etmek istediklerini söylediler. Kendi işini yapanlar özel paketimizi bu isteklere göre oluşturduk.

Paketimizde işlerini kesintisiz yapmaları için limitleri ve sınırları kaldıran fiber internetin yanı sıra mobil data ve dijital ortamda hesaplarını tutabilecekleri e-muhasebe çözümümüz yer alıyor. Başka bir istekleri ise kendileri dijitalleşirken ailelerinin de unutulmamasıydı. Aileleri de unutmadık yeni paketimizde onlara da mobil internet veriyoruz. Yeni paketimizin sağladıkları sadece kendilerinin değil, ailelerinin de dijital dünyayla daha fazla yakınlaşmasını sağlayacak. Türkiye'nin göz bebeği KOBİ'lerimize ve ailelerine özel dijital çözümler sunmaya devam edeceğiz."

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