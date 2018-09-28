FİNANS

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, yarın başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak ve iki gün sürecek yarışmada, 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup, yarın başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17. kez yapılacak etkinlik, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak. Bu yıl dördüncü kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonda, yaklaşık 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele edecek.

3 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den saat 12.00'de start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki bitiş noktasına gelecek.

Bosphorus Cup, 30 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın en iyi izleneceği noktalar arasında Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Bebek, Kuleli ve Kandilli yer alıyor.

\

- "Boğaz, yelkenlilerle renklenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda, böylesine prestijli bir turnuvayı sporseverlerle buluşturmanın heyecanını ve keyfini yaşıyoruz. Turkcell Platinum olarak bir yandan müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunarken, bir yandan da Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, boğazı da yelkenleriyle renklendirecekler. Tüm yelkencilere şimdiden keyifli yarışlar dilerken, İstanbulluları da boğazdaki bu büyük yelken şöleni izlemeye davet ediyorum."

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğizTMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz
Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyorGüz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Memura ödül ve performans sistemi

Memura ödül ve performans sistemi

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

ENKA Systems hedef büyüttü

ENKA Systems hedef büyüttü

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.