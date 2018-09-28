İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en uzun soluklu yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup, yarın başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17. kez yapılacak etkinlik, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak. Bu yıl dördüncü kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonda, yaklaşık 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele edecek.

3 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den saat 12.00'de start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki bitiş noktasına gelecek.

Bosphorus Cup, 30 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın en iyi izleneceği noktalar arasında Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Bebek, Kuleli ve Kandilli yer alıyor.

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- "Boğaz, yelkenlilerle renklenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, şunları kaydetti: