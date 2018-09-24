FİNANS

Turkcell Platinum Tuna Masters Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası sona erdi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası bitti

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkcell Platinum Tuna Masters Teos Uluslararası Balıkçılık Turnuvası sona erdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, işadamı Turgut Konukoğlu'nun bulunduğu ekip, Bluefin isimli tekneleriyle dev orkinos balığını avladı. Ekip bu sayede en büyük balık kategorisinin de birincisi oldu.

İki gün boyunca iş dünyasını İzmir Seferihisar Sığacık'ta bir araya getiren turnuvaya, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Bülent Akgerman ve Sinan Kosif gibi ünlü isimler katıldı.

Turnuvada Albatros isimli tekneyle yarışan ekip toplamda 143 kilo balık tutarak birinci oldu. Turnuvanın şampiyonu olan ekip, Güney Afrika balıkçılık seyahatinin yanı sıra 5 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Blue Camelot isimli tekneyle yarışan takım ise ikinci oldu ve 3 bin liralık ödül kazandı. Whale Rider isimli tekneyle yarışan ekip ise üçüncü olarak, 2 bin liranın sahibi oldu. Tek seferde yakaladıkları 190 kiloluk tek balıkla en büyük balık kategorisinin birincisi olan ekip ise Endonezya Raja Ambat'ta dalış seyahatinin yanı sıra 5 bin liralık çekin sahibi oldu.

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