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Turkcell, "Sıfır Atık" dönemini başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük: - "Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık Genel Müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz."

İSTANBUL (AA) - Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, "Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık Genel Müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümler kullanan Turkcell, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Küçükyalı'daki Genel Müdürlük binasında "Sıfır Atık" dönemini başlattı.

Yapılan yatırım çerçevesinde, şirkete kurulan kompost makinesiyle, katı yemek atıkları çöpe atılmadan kompost makinesinde dönüştürülecek. Tüm süreç şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi tarafından yönetilecek. Kompost makinesi, atıkları organik gübreye dönüştürerek doğaya kazandıracak. Atıklardan elde edilecek toprak iyileştirici organik gübre, Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell’in İstanbul'daki diğer binalarının bahçe alanlarında kullanılacak. Ayrıca şirket çalışanlarına dağıtılacak.

Şirket içerisinde çevre projelerinde de kullanılacak organik gübre ile doğanın korunmasına bir katkı daha sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, Turkcell'de yaptıkları son yatırımla sıfır atık dönemini resmen başlattıklarını aktardı.

Türkiye'nin sıfır atık yolunda başlattığı seferberliğe öteden beri katkı sağladıklarını belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu konudaki 2023 hedefleri kapsamında toplam atığın yüzde 35'inin geri kazanım ve yüzde 65'inin de düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık Genel Müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz. Bu sayede sıfır atık yolunda uzun süredir sürdürdüğümüz çalışmalarımıza çok önemli bir halka daha eklemiş olduk. Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreterek çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in sıfır atık konusundaki çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olan katı organik atıklarının yerinde dönüştürülmesi projesi kapsamında, şirket çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi için şirketin tüm plazalarında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Organik katı atıkların doğru bir şekilde toplanması için özellikle mutfaklara özel atık kovaları yerleştirildi ve Genel Müdürlük binasının her ofis katında "Atık İstasyonu" kuruldu. İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında başlayan uygulamanın, Turkcell'in diğer illerindeki yönetim merkezlerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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