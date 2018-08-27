İSTANBUL (AA) - Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, "Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Aldığımız kompost makinesiyle artık Genel Müdürlük binamızda tüm katı yemek atıklarını doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümler kullanan Turkcell, bu alandaki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek İstanbul Küçükyalı'daki Genel Müdürlük binasında "Sıfır Atık" dönemini başlattı.

Yapılan yatırım çerçevesinde, şirkete kurulan kompost makinesiyle, katı yemek atıkları çöpe atılmadan kompost makinesinde dönüştürülecek. Tüm süreç şirket içerisinde kurulan Atık Yönetim Merkezi tarafından yönetilecek. Kompost makinesi, atıkları organik gübreye dönüştürerek doğaya kazandıracak. Atıklardan elde edilecek toprak iyileştirici organik gübre, Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell’in İstanbul'daki diğer binalarının bahçe alanlarında kullanılacak. Ayrıca şirket çalışanlarına dağıtılacak.