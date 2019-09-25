FİNANS

Turkcell, telekom sektörünün uluslararası temsilcilerini bir araya getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye'yi bölgede veri üssü ve iletişim merkezi yapma yolunda önemli bir adım olan "Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği", bu yıl dijital operatör odağında, Turkcell ev sahipliğinde gerçekleştirildi - İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 60'tan fazla uluslararası şirketi temsilen 200'e yakın katılımcı, 2019 sonrası operatörlerin dijital dönüşümünü ele aldı

İSTANBUL(AA) - Küresel telekomünikasyon sektörünün önemli oyuncularını buluşturan "Uluslararası Operatör Müşteri Etkinliği", bu yıl ilk kez dijital operatör odağında Turkcell ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Asya ve Amerika'da faaliyet gösteren 60'tan fazla uluslararası şirketin katıldığı etkinlikte sektörün geleceği ele alınıp operatörlerin dijitalleşme süreçleri üzerine konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyanın ilk dijital operatörü olarak global arenanın önde gelen telekom operatörlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kullanılan dijital ürün ve servislerimizle sektörde fark yaratarak diğer uluslararası operatörlerin dikkatini çektik. Bu buluşma vesilesiyle de bir yandan ülkemizde dünya devlerini ağırlama fırsatı bulurken, diğer yandan dijital alandaki tecrübelerimizi ve başarımızın sırını kendileriyle paylaştık. Deutsche Telekom'dan Orange'a, Verizon'dan China Telecom'a, hepsi kendi ülkesinde dev olan şirketlerin yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, yeni nesil veri merkezi yatırımlarının öneminden bahsettik. Uluslararası arenada GTT, TATA, Century Link gibi alanında dev şirketlere sunduğumuz veri merkezi hizmetimizi diğer operatörlere anlattık. Bu şirketlerle iş birliğine devam ederek dijital dönüşümde sektördeki öncü rolümüzü sürdüreceğiz."

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”
RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldıRG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Erkan telekom sektörü temsilcileri toplantı Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankada parası olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

Bursalı işçinin 18 yıllık hukuk savaşı zaferle bitti

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

TBM / Duman: EYT için komisyonda üç farklı teklif var

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

MenaPay’in kripto parası MPAY BigONE’da işlem görmeye başladı

MenaPay’in kripto parası MPAY BigONE’da işlem görmeye başladı

Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti

Türkiye pazarından Thomas Cook, 2 yılda 3.159 milyar TL satış geliri elde etti

“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”

“Faizsiz Bitcoin çay pulundan farksız”

RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

RG - TMSF'nin tasarruflara garantisi yüzde 50 artırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.