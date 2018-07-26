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Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şirketin gelirlerinin yılın ilk yarısında 10 milyar liraya dayandığı açıklanan 2.

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şirketin gelirlerinin yılın ilk yarısında 10 milyar liraya dayandığı açıklanan 2. Çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında liranın son üç ay içinde yüzde 16 develüasyona tabi olduğuna dikkat çekti ve Turkcell’in 300 milyon liralık "kur farkı net pozisyonunun kabul edilebilir bir risk" olduğunu söyledi.
Toplantıda açıklanan finansal sonuçlara göre;
“Turkcell Grup, 2018’in ilk 6 ayında 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek altı aylık gelirini elde ederken, 4 milyar 156 milyon lira FAVÖK’e ulaşarak yeni bir rekora daha imza attı. Şirketin İlk yarı net kârı ise 916 milyon TL oldu.
“Turkcell gelir büyümesinde hedef artırdı: Başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla yarıyıl hedeflerini aşan Turkcell 2018 yılı sonu için gelir büyüme öngörüsünü yükseltti.
“İlk altı ayda yeni rekorlara imza atan Turkcell 2018 yılı sonu gelir büyüme hedefini yüzde 14 Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyedeTurkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

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