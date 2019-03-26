Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, "Turkcell TV+'da şu an tüm Türkiye'de 655 bin hanede varız. OTT tarafta, cep telefonu, tablet ve smart TV'lerin içinde yaklaşık 3 milyon abone civarındayız. Türkiye'de günde ortalama TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim günlük kutuda izlenme süremiz 8,5-9 saat arası." dedi.

Barış Zavaroğlu, Turkcell TV+'ın yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Turkcell TV+'ın bundan sonra daha fazla duyulacağını, hem yatırım hızının hem de iletişim stratejilerinin artacağını söyledi.

TV+'ın hem evde hem de OTT denilen cep, tablet, smart tv gibi yerlerden izlenebildiğini ifade eden Zavaroğlu, şunları kaydetti:

"Evde izlenen bölümü, fibere bağlı. O yüzden sadece fiber lokasyonlar üzerinden kutular aracılığıyla izlenebiliyor. Şu an tüm Türkiye'de 655 bin hanede varız. IPTV olarak Türkiye'de bir numarayız. OTT tarafta, cep telefonu, tablet ve smart TV'lerin içinde yaklaşık 3 milyon abone civarındayız. OTT'de açık ara birinciyiz.