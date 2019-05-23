Turkcell TV+'tan yaza özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Turkcell TV+, yaza özel hazırladığı kampanya kapsamında Turkcell Superonline fibere yeni gelen kullanıcılara, fiber internet paketleri ile birlikte TV+’ı ilk 3 ay ücretsiz sunacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, zengin ve kaliteli içeriğiyle her geçen gün büyüyen bir kitleye ulaşan, her yaştan kullanıcı tarafından tercih edilen TV+ dünyasına katılmak isteyenleri büyük bir fırsat bekliyor.

Turkcell Superonline fiber internete yeni abone olan kullanıcılar, taahhütleri kapsamında TV+'ın büyülü dünyasından büyük avantajlarla faydalanacaklar.

Yaza özel hazırlanan kampanyada Turkcell Fiber internet paketleri ve TV+ paketleri bir arada ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulacak. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan sağlayacak.

Zengin içeriğiyle en fazla 4K Ultra HD kanalı bünyesinde barındıran platform olan TV+, 86'sı HD olmak üzere 150'den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına ulaştırıyor. TV+, 'Sen nereye TV oraya' mottosuyla yüksek yayın kalitesi, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkanı sağlayıp, yayını 24 saate kadar geriye alabilme özelliğiyle de öne çıkarak bir televizyondan fazlasını sağlıyor.