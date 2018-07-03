Turkcell, Ülker Arena'nın bağlantı hızını artırdı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Fenerbahçe Ülker Basketbol Arena'da Ericsson Elastic Radio Access Network (RAN-Esnek Radyo Erişim Ağı) uygulamasıyla bağlantı hızını artırdı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Avrupa'daki en büyük basketbol salonlarından biri olan Fenerbahçe Ülker Basketbol Arena'da Ericsson Elastic Radio Access Network (RAN – Esnek Radyo Erişim Ağı) ticari uygulamasını tamamlayarak basketbol maçları sırasında kullanıcıların veri bağlantı hızı yüzde 20'ye varan oranlarda yükseltti. Turkcell bu uygulamasıyla E-RAN çözümünü uygulayan öncü şirketler arasında ilk sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Ericsson Cloud RAN çözümünün bir parçası olan Elastic RAN'ın kullanıcıların geniş bant deneyimini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Turkcell olarak Avrupa'nın en geniş spektrumuna sahip operatörüyüz. Bu spektrum sayesinde, Global Mobile Suppliers Association raporuna göre gigabit üstünde hızları verebilen dünyadaki 7 operatörden biriyiz. Sahip olduğumuz en geniş spektrum sayesinde abonelerimize her zaman en yüksek hızları sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. Bu çalışma, 5G'ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz."