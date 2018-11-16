FİNANS

Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Turkcell Vakfı, ilk Mütevelli Heyeti toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Vakfı bugün yapılan ilk Mütevelli Heyeti toplantısıyla birlikte resmi olarak faaliyetlerine başlamış oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dezavantajlı bireylere ve topluma yatırım odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine her yıl gelirlerinin yüzde 1’ine tekabül edecek bir bütçe ayıran Turkcell, bu alandaki faaliyetlerini bir çatı altında toplamak üzere güçlü bir adım daha attı.

Kuruluş kararı 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulan Turkcell Vakfı ile ilgili Resmi Gazete kararı 28 Ekim 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Bugün yapılan ilk Mütevelli Heyeti toplantısıyla birlikte Turkcell Vakfı resmi olarak faaliyetlerine başlamış oldu.

İlk Mütevelli Heyeti toplantısında vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Ahmet Akça seçilirken, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı’na Atilla Koç seçildi.

Toplantı neticesinde oluşturulan Turkcell Vakfı Yönetim Kurulu’nda ise, Ahmet Akça (Başkan), Muhterem Kaan Terzioğlu (Başkan Yardımcısı), Ali Türk, Osman Yılmaz ve Banu Şensivas (Genel Sekreter) yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, binlerce yıllık vakıf müessesesinin toplumsal refahın artırılması noktasında kamu-özel sektör işbirliğinin nasıl olması gerektiğine dair dünyaya bir model teşkil ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Günümüz dünyası, yalnızca devletlerin sorumluluk almasıyla çözülemeyecek kadar karmaşık problemlerle mücadele ediyor. Bu anlamda tüm dünyadaki özel sektör temsilcilerine büyük görevler düşüyor. Biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak adına Turkcell Vakfı’nı kurduk. Bundan sonra her sene hissedarlarımızın da belirleyeceği çerçeve dahilinde diğer yardımlarımız gibi Turkcell Vakfı’na da bağışta bulunulacak."

Marka olarak ana faaliyet odakları olan teknoloji alanında her zaman daha iyisinin mümkün olduğu inancıyla, en son teknolojilerle müşterilere hizmet verdiklerini ifade eden Akça, aynı anlayışı kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerine de yansıtarak Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem Türkiye'ye, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Akça, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden bir marka olarak teknolojik hizmetlere erişimdeki uçurumun giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, dijital ürün ve hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu amaçlarla toplumun her kesiminin teknolojiden ve dijital imkanlardan faydalanması için projeler üretmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Turkcell Vakfı çatısı altında ülkenin ve toplumun her alanda ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının ve vasıflı iş gücünün yetiştirilmesini sağlayarak bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarında bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması yolunda rol alacak öğrenciler ve öğretim elemanlarının yetişebilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel destek sağlamak üzere çalışacağız.

Teknolojik girişim ve projelerin desteklenmesi amacıyla gerekli platformları ve yapıları kurarak bu girişimlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını temin edeceğimize ve ihtiyacı bulunan projelere gerekli desteği vererek Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında da önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdıBCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı
Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğizBakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Vakfı

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

Bakan Pekcan: Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

BCCT/Gaunt: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret ihracatta  8.2 milyon pound kazandırdı

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Varank: Hibrit ve elektrikli araçları desteklemeye devam edeceğiz

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.