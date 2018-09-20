FİNANS

Turkcell ve Garenta'dan MOOV iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Turkcell, Garenta ile yaptığı iş birliğinin kapsamını büyüttü

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çelik Motor'un araç kiralama şirketi Garenta ile yaptığı iş birliğinin kapsamını genişletti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Garenta, saatlik araç kiralama modeli MOOV by Garenta projesi kapsamında, teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak Turkcell'i seçti.

Turkcell ve Garenta'nın iş birliğiyle artık saatlik olarak araç kiralamak mümkün olacak. Ayrıca müşteri aracını istediği noktadan alıp, bırakabilecek.

Garenta ve Turkcell'in ortak yürüttüğü MOOV by Garenta projesi ile tüketiciler, araç kiralamanın ilk adımından ödemeye kadar tüm süreçleri, akıllı telefonlarından Turkcell’in dijital servisleri ile yönetecekler.

Kullanıcılar ilk olarak Turkcell Mobile Connect ile uygulamaya güvenli giriş yapabilecekler. Süreçte kullanılacak diğer Turkcell servisleri ise BiP, fizy ve Paycell olacak.

Tüketicilerin cep telefonlarından araç kiralamalarını sağlayan bir mobil uygulamanın geliştirilmesiyle başlayan MOOV by Garenta projesinin en önemli özelliği araçların istenilen lokasyondan alınıp yine istenilen lokasyona bırakılabilmesi. Bunun için araçları teslim alacak valelere ‘saha uygulaması’ yapılarak operasyon ekibinin kullanabileceği, araçların ve kiralama detaylarının yönetimini sağlayan kapalı devre bir internet sitesi geliştirildi.

Bu proje kapsamında Garenta, araçların uzaktan yönetimini sağlayan IoT cihazları Turkcell’den temin ederek entegrasyonunu sağladı. Bu IoT donanımla, araçların uzaktan takibi, kapıların açılması, yakıt ve diğer araçla ilgili tüm bilgilerin alınabilmesini gibi işlemler yapılabiliyor.

Garenta müşterileri için hazırlanan tüm yazılım ve donanım altyapısı önümüzdeki 3 yıl boyunca, uçtan uca yönetimi Turkcell tarafından yapılacak.

Projenin ilk fazı yaz dönemi olması sebebiyle öncelikli olarak Çeşme, Bodrum ve İstanbul’da başlatıldı. Projenin ikinci fazına ise başta Ankara ve Bursa olmak üzere diğer illerle de devam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garenta Genel Müdürü Özgür Maraş, Turkcell ile yaptıkları iş birliği hakkında şunları kaydetti:

"Garenta olarak müşterilere araç kiralamada birçok farklı hizmet sunarak onların hayatını kolaylaştıran çözümler geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle amacımız her zaman kullanıcılarımıza daha iyisini ve daha kaliteli hizmeti ulaştırmak. Bu misyonla kendi sektöründe öncü firmalarla iş birlikleri yapıyoruz. Son olarak geliştirdiğimiz MOOV by Garenta projemizle Turkcell’in teknolojik altyapısını kullanarak müşterilerimizin araçlarını istediği lokasyondan teslim alıp istediği lokasyona bırakabilme imkanı veriyoruz. Her sektörde dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde MOOV by Garenta projesi kapsamında Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimiz her zaman bir adım önde olacak."

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise "Garenta ile iş birliğimiz Turkcell'li bireysel müşterilerimize sağlanan fayda ile başladı. Bireysel müşterilerimizin bu iş birliğinden memnuniyeti, küçük ve orta ölçekli müşterilerimize de yüzde 30 indirim faydasını getirdi. MOOV by Garenta projesinde, dijitalleşme tecrübelerimizi birleştirmekten ve karşılıklı sağlanan katkıdan dolayı mutluyuz. Hem Garenta hem de Turkcell müşterilerinin memnuniyeti bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

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