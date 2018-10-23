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Turkcell ve Huawei 5G'li akıllı şehirler için imza attı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Turkcell ve Huawei imzalanan protokol ile Türkiye'ye 5G teknolojisine dayalı akıllı şehirler kazandırmak için ortak çalışmalara başlayacak - Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: - "Bu iş birliklerinin yapılması ülkemizin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip olması ve özellikle 5G'de öncü rol üstlenmesi adına son derece önem taşıyor. Huawei ile yaptığımız bu işbirliği de bu yönde atılmış büyük bir adımdır"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Huawei ile Türkiye'de akıllı şehirlerin altyapılarının geliştirilmesi amacıyla yeni bir protokole imza attı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Çin'in teknoloji devi Huawei, 5G alanında sürdürdükleri iş birliğini bir adım öteye taşıyor.

Türkiye'nin dünyada 5G teknolojisini kullanan ilk ülkelerden birisi olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, Huawei ile Türkiye'de akıllı şehirlerin altyapılarının geliştirilmesi amacıyla yeni bir protokole imza attı.

Çin'de düzenlenen protokol töreninde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng'in yanı sıra Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Radyo Ürünleri Çözümleri ve Pazarlama Başkanı Wang Zhongtao da yer aldı.

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- "Şehirlerimiz 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell olarak her alanda, Türkiye'ye en yeni ve en gelişmiş teknolojileri kazandırmak için uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu iş birliklerinin yapılmasının Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojilerine sahip olması ve özellikle 5G'de öncü rol üstlenmesi adına son derece önem taşıdığını vurgulayan Akça, şunları kaydetti:

"Huawei ile yaptığımız bu iş birliği de bu yönde atılmış büyük bir adımdır. Turkcell bu çalışmalarla, Türkiye'de 5G’nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda gelişmeye devam edeceğiz. Sektörde kullanılan ekipmanların Ar-Ge çalışmalarının ve üretimlerinin ülkemizde yapılması konusunu Huawei yöneticileri ile istişare ettik. Bu iş birliği, şehirlerimizin 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve insanlarımızın en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerdeki öncülüğümüzü sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng de Turkcell ile 5G alanında yapılan bu iş birliğinin Huawei'ye Türkiye ve merkezi Asya bölgesinde dijital endüstri dönüşümü için fırsat sağladığını belirtti.

Yapılan protokolle, Turkcell ve Huawei'in ortak çalışmaları ile özellikle 5G'nin önemli bir ayağı olarak kabul edilen "akıllı şehirler" uygulamalarında, 5G teknolojilerinin kullanılması yönünde çeşitli modeller üzerine çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iki şirket nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümleriyle ilgili iş birlikleri yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Turkcell Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

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