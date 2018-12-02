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Turkcell ve Huawei'den KKTC’nin dijital dönüşümü için iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijitalleşmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olan iyi niyet protokolü imzalandı - Turkcell’in adadaki iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve teknoloji iş ortağı Huawei, KKTC vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracak gelişmiş iletişim teknolojilerine dayalı projeleri Lefkoşa’da hayata geçirecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin iş birliğinin yeni sahnesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Belediyesi ile Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Huawei, KKTC'nin dijital dönüşümünde dönüm noktası oluşturacak iyi niyet protokolüne imza attı.

Düzenlenen protokol törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa'da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak.

Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak.

Turkcell açıklamasında, bu ve benzeri projelerle şehirlerin dijital teknolojileri kullanarak akıllanması için kamu kurumları ve belediyeler ile iş birliği yapmanın, firmanın gelecek nesil iletişim teknolojilerinin toplumların hizmetine sunulması vizyonunun önemli bir parçasını oluşturduğu da kaydedildi.

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- "2019'da KKTC'yi aynı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son 50 yıla bakıldığında eğitim, sağlık ve turizm sektörlerinin hep büyüdüğünü, KKTC'nin de eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke olduğunu vurguladı. Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Belarus'ta 230 Ar-Ge mühendisimiz var. Çünkü orası gerçek anlamda üniversiteler ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öyle. Müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC'yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Neden burada da Ar-Ge mühendislerimiz dijital operatör Turkcell'in uygulamalarını geliştiriyor olmasın ve ada gerçek anlamda bir dijital ihracat üssü haline gelmesin? Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor. Ancak bunun için Kıbrıs'ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G'ye kavuşması gerekiyor. İnşallah 2019'da KKTC'yi aynı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız.

Çünkü, dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkan yok. Bu ada gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday ve burada dijital operatör Turkcell olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Birçok dijital ürünümüzün ve yeni teknolojinin ilk lansmanını KKTC’de gerçekleştirdik. Çünkü KKTC, bu teknolojiler için hızlı ve ideal geri bildirim alabildiğimiz bir kitleye sahip. Bu noktadan yola çıkarak şimdi de akıllı şehirler alanında yepyeni bir projeyi iş ortağımız Huawei ile burada başlatıyoruz. Dijitalleşme, ya önünde olduğunuz ya da ezilip geçileceğiniz bir gerçek. Birey olarak, şirket olarak, ülke olarak muhakkak dijitalleşmenin liderliğini yapmamız lazım. Geleceğin meslekleri datayı işlemek, analiz etmek ve buradan çıkan bilgilerle yeni işler kurmak olacak. Kıbrıs, bunu dijitalleşmede atacağı adımlarla yakalamak zorunda. Biz de burada buna en iyi desteği vermeye hazırız."

Yeni teknolojilerin adaya girmesiyle birlikte ekonominin gelişeceğini ve sonuçta bu işten KKTC halkının kazançlı çıkacağını belirten Terzioğlu, imzalanan protokol ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümü için ilk adımlardan birini attıklarını kaydetti. Terzioğlu, protokol ile hayata geçirilecek projelerin, yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacağını da dile getirdi.

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- "KKTC'yi dijital ekonomi konusunda bölgede örnek haline getireceğiz"

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen de dijital dünyayı herkese, her eve ve her kuruluşa götürüp tam bağlantılı akıllı bir dünya inşa etme vizyonuyla hareket eden firmalarının 2002 yılından beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye ekonomisinin hızlı gelişmesinden güç alarak Türk hükümetinin ve telekom operatörlerinin tam destekleriyle Türkiye bilgi ve iletişim sektörünün ana sağlayıcılardan biri olduğunu belirtti.

Shen, "Bilgi ve iletişim sektörünün sürekli gelişmesini sağlayacak bir ekosistem oluşturmak için İstanbul’da bölgedeki iş ortaklarımıza açık olan Openlab'ı kurduk. Turkcell dahil tüm iş ortaklarımızla Türkiye dijital ekonomisinin kalkınmasına ve hızla gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Halihazırda, akıllı şehir ve dijital ekonomi, dünyadaki tüm hükümetler tarafından yeni ekonomi motoru olarak kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümü gerçekleştirmek için şehir ve ülkenin de akıllı olması gerektiğini kaydeden Shen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetinin dijital ekonomisine verdiği önemi büyük sevinçle gördüklerini belirterek, iş birliği ve dayanışmaya ilişkin bir Türk atasözünde "yalnız, taş duvar olmaz" denildiğini hatırlattı.

Shen, "Tüm kalbimle inanıyorum ki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Turkcell ve KKTCELL'in destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dijital ekonomi konusunda bölgede örnek haline getireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve burayı ziyaret eden turistler dijital dönüşümün getirdiği faydalardan bir an önce yararlanmaya başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- “Bu protokol, KKTC'nin dijital dönüşümünün ilk harcı olacak”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, bu protokole imza atan tüm paydaşların KKTC'de dijital dönüşümle ilgili neler yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve hangi alanlarda bu dönüşümün öncelikli başlatılması gerektiğine dair çalışma yaparak bir yol haritası oluşturacağını kaydetti. Maden, "Bu dijital dönüşümün ilk harcı olacak ve bunu Huawei ve Turkcell olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kurup Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmayla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak dijital dönüşüm çalışmalarının ilk adımını atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise ülke olarak üzerilerine düşen ödevleri yerine getirebilmeleri durumunda dijital dönüşümde hak edilen noktaya da bir an önce ulaşılabileceğini belirterek, "Özellikle geride bıraktığımız süreç içerisinde yasalaşan teknopark ve AR-GE merkezlerinin 2019 yılında hayata geçmesiyle beraber yazılım anlamında, aplikasyon üretim noktasında KKTC'nin dijital dönüşümüne ciddi anlamda katkı sağlamak için önemli bir mesafe kat etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da belediye olarak 2025 yılında akıllı şehir uygulamaları ile iddialı bir konumda olmayı hedeflediklerini vurguladı. Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak şu anda bazı teknolojik uygulamalar ile birlikte insanlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamalara geçiş sürecini başlattık. Son dönemde özellikle şehrimizin önemli noktalarında kurmuş olduğumuz Wi-Fi noktaları sadece insanların internette serbest dolaşımını değil, bize insan hareketlerinden kaynaklı veri analizi sağlamaya başladı. Bunun bir sonraki adımı yoğunluklu yerlerde akıllı otopark uygulamaları olacak. Ayrıca geliştirmekte olduğumuz toplum merkezinde çocuklara, gençlere yazılım eğitimi vermeyi planlıyoruz. Şehirlerin önemli altyapılarından birini oluşturan fiber optik bağlantılar daha verimli şehirler yaratmamıza olanak tanıyacak."

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