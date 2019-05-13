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Turkcell ve TİDE'den iç denetimde güç birliği

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

İş birliği anlaşması ile Turkcell ve TİDE, Türkiye'deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için iki kurum ortak çalışmalar yürütecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) arasında Türkiye'deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye'deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını ve iç denetim mesleği faaliyetlerinin mükemmelliğe taşınmasını hedefleyen TİDE ile geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

İç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence oluşturan meslek örgütü TİDE, Türkiye'deki şirketlerin uluslararası standartlarda yetkinlikler kazanması, bu alanda eğitim ve paylaşım zemini oluşturulması, iç denetim mesleğinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için yapacağı çalışmalara Turkcell'in yenilikçi vizyonundan, marka ve teknolojik gücünden alacağı destek ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİDE Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar, iş birliğinin Türkiye'de iç denetim mesleğinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek alt yapı gerekse teknoloji donanımıyla dünyada ilklere imza atan dijital operatör Turkcell ile sektör açısından büyük bir ortaklığa imza atmış durumdayız. Bu yolculukta, TİDE olarak bütün üyelerimize uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandırmak, iş dünyasına mesleki gelişim ve tanıtım sağlamak için iletişim, eğitim ve paylaşım zemini oluşturmayı ve ulusal mesleki otorite konumumuzu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz."

- "Telekomünikasyon sektöründeki ilk ortaklık"

Turkcell Grup İç Denetim Direktörü Mehmet Halil Özsüer ise değişen ve gelişen dünyayla birlikte, kurumların çalışma biçimleri ve kurulan iş birliklerinin de boyut değiştirdiğini bildirdi.

Turkcell Grup İç Denetim Direktörlüğü'nün gittikçe çevikleşen ve dış dünyayla sürekli pozitif iletişim halinde kalan
yeni yapılanmasının aldığı karar sonucunda, TİDE ile geniş kapsamlı bir ortaklık ilişkisine girilmesinin hedeflendiğini aktaran Özsüer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedefin ilk adımı olarak başlattığımız stratejik ortaklık kapsamında, sadece belirli konularda bilgi paylaşımı ve sponsorluk değil, uzun yıllar sürmesi arzu edilen bir ortaklık ilişkisi kurulması hedeflenmektedir. Bu işbirliği telekomünikasyon sektörü şirketleriyle TİDE arasında bu boyutta düzenlenen ilk sözleşme olma özelliğini taşımaktadır. Sözleşme kapsamında 23. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi, Gelecek Zirvesi 2019, Farkındalık Ödül Töreni ve TİDE Paylaşım Toplantıları düzenleyecek, TİDE Araştırma Projeleri gibi etkinliklerde birlikte yer alacağız."

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