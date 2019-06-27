İSTANBUL (AA) - Turkcell, Dünya GSM Birliği (GSMA) ve veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü The Alan Turing Institute iş birliği ile gerçekleştirilecek Küresel Yapay Zeka Çalışması'nda proje liderlerinden biri olarak seçildi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket GSMA ve The Alan Turing Institute iş birliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zeka Çalışması'nda proje liderlerinden biri oldu.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan çalışmada, iş hayatında karşılaşılan sorunları çözmek adına, üniversitelerin yapay zeka ve data bilimi bölümleri ile mobil operatörler bir araya gelecek. Mobil haberleşme endüstrisinde yapay zekanın sunacağı fırsatlara odaklanılarak bilim, toplum ve ekonominin bu alandan nasıl yararlanacağı keşfedilecek.

Verilen bilgiye göre, çalışmalar kırsal alanlardaki bağlantı, mobil enerji verimliliği ve kentlerdeki servisler olmak üzere üç alanda gerçekleştirilecek.

Yapay zekanın dünyadaki gelişimine önemli katkı sunacak projede Turkcell, sinyal bozucu etkenleri anında tespit ederek kesintisiz iletişimi mümkün kılan bir yapay zeka algoritması için çalışacak.