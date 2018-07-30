Turkcell yemek kartı şirketi kuruluşunu tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, 600 bin TL sermayeli hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler kapsamında faaliyet gösterecek Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri AŞ'nin tescilinin bugün ilan edildiğini ve kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Vergi daireleri yarın saat 23.59'a kadar açık olacak
Elektrik ve doğalgazda zam beklentisi
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (30 Temmuz dolar kuru)
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Okuyucu Yorumları 0 yorum