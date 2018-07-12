Teknoloji sınıfının açılışı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Kökenli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kuru, çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ORDU (AA) - "Zeka Küpü" projesiyle 2016'dan bu yana 30 bin öğrenciye ulaşan, 4 bin 500 çocuğa yüz yüze ve online eğitim veren Turkcell, yıl sonunda 50 bin çocuğa ulaşıp, 7 bin çocuğa eğitim vermeyi planlıyor. Projenin son durağı, Ordu'nun Kökenli Köyü olurken, 2018 yılı sonunda 27 ilde 34 teknoloji sınıfına ulaşılacak.

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, açılıştaki konuşmasında, proje ile geleceği oluşturan çocukları uygulamalı eğittiklerini belirterek, Kökenli Köyü'nün bu çalışmalara öne veren, kendi içinde başarılı olmak için yarışan bir yer olduğunu söyledi.

Turkcell olarak hem hayata bağlanıp hem geleceği şekillendirdiklerini aktaran Güler, maddi ve manevi kalkınmanın birlikte olması gerektiğine işaret etti.

Güler, gelecek için en önemli çalışmanın eğitim olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğitim pahalı bir iş ama cahillik daha da pahalı. Turkcell olarak sorumluluk, farkındalık ve sürdürülebilirlik kavramlarının üzerinde önemle duruyoruz. Teknolojik gelişmelere sosyolojik altyapıyla birlikte çok önem veriyoruz. Endüstri 4.0 ile artık Endüstri 5.0'ı da gündeme almamız gerekiyor.

Buradan yeni Nobelli bilim adamlarının yetişmesini umut ediyoruz. Burası köy değil, burası bir çekim merkezi, buraya hizmet etmeye mecburuz. Burada bir yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz."