Turkcell'de atama

İSTANBUL (AA) - Turkcell Bireysel Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, mevcut görevine ek olarak Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ömer Barbaros Yiş, söz konusu görevine ek olarak dün itibarıyla Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atandı.

Ömer Barbaros Yiş, lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümlerinde çift ana dal olarak, ekonomi yüksek lisansını da Universitat Autonoma De Barcelona’da tamamladı.

Profesyonel iş hayatına 2006 yılında Kurumsal ve Bireysel Fiyatlandırma Uzmanı olarak Turkcell’de başlayan Yiş, pazarlama bünyesinde çeşitli kıdemli ürün yöneticisi pozisyonlarında bulundu.

2010 ila 2013 yılları arasında kariyerine Peppers & Rogers Grup’ta Global Telekom Sektörü Direktörü olarak devam eden Yiş, 2013 yılında Türk Telekom bünyesinde sırasıyla Mevcut Müşteri Yönetimi Direktörlüğü, Değerli Müşteriler Yönetimi Direktörlüğü, Sabit Ürünler Gelir Yönetimi rollerini üstlendi.

2017 yılından bu yana Turkcell’de görev yapan Yiş, Stratejik ve Odaklı Pazarlama Direktörü rolünün ardından Bireysel Pazarlama Direktörü olarak görevine devam ediyor.

