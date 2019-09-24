FİNANS

Turkcell'de cihaz kiralama dönemi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 12:58 | Son Güncelleme

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata: -"İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık" - "En önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz" - "Kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. En önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Şimdi şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz." dedi.

Turkcell'in şirketlerin dijitalleşmesi için geliştirdiği yeni çözümlerin detayları, Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Buna göre, yeni geliştirilen proje kapsamında, şirketler artık Turkcell'den cep telefonu kiralayabilecek. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak.

Bununla birlikte cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için de Financell desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Ceyhun Özata, Türkiye'de bireylerin yanı sıra kurumların da dijital dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30'lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz.

Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz."

Kurumların tüm dijitalleşme süreçlerinde yanlarında olduklarını dile getiren Özata, kurumsal müşteriler için geliştirdikleri çözüm ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak Turkcell Dijital İş Servisleri şirketini kurduklarını bildirdi.

Özata, yeni iş modeli sayesinde kurumsal müşterilerle bağlantı, bulut servisleri, güvenlik hizmetleri, bunların etrafındaki entegrasyon hizmetleri ve IT servislerini tek elden vermeye başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijital iş servisleri konusunda 4 ana alanda önemli yatırımlarımız var. İlk 6 ayda dijital iş servislerinde 693 milyon TL gelir elde ettik, yüzde 62 gelir büyümesi gerçekleştirdik. Şu an 700 binin üzerinde şirkete ulaştık. Yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapıyoruz ama en önemli büyüme alanlarımızdan biri şehir hastaneleri ile sağlık sektörü oldu. Kamuda yaptığımız önemli işlerimiz var. Sağlık sektörü ve hastane işi bizim önemli yol katettiğimiz alanların başında geliyor. Şu an en önemli odaklandığımız alan sağlık."

Toplantın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özata, kiralamanın şu anki modelde 20 adet ve üzeri için geçerli olduğunu, önümüzdeki günlerde bu sayının alta çekileceğini söyledi.

Özata, kredide alt üst limit belirlenmesi konusunda, "Limit, şirketin muhteviyatına bağlı olarak değişebilir. Şirketin kredibilitesi ile paralel." dedi.

Kiralama dönemi biten cihazların şirketlerin geri alınacağını, kiralama bedellerinin içinde sigortanın da bulunduğunu dile getiren Özata, 2 senelik kiralama sonunda Turkcell'in geri alacağını aktardı.

Özata, şu an 3 telefon markasının 21 modelinde geçerli olan kiralama projesinin, tüketicinin talebine göre önümüzdeki dönemde yaygınlaşabileceğini bildirdi.

- Ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla, yüzde 30'a varan maliyet avantajı

Toplantıda verilen bilgilere göre, Turkcell, başlattığı cihaz kiralama projesiyle birlikte kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20'den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek.

Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor.

Aynı zamanda şirketler ihtiyaçlarına en uygun cihazlara ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 30'a varan maliyet avantajına da sahip oluyor.

- Turkcell'den dijital dönüşüm kredisi

Verilen bilgiye göre, Financell, artık teknolojik ürün ve hizmet almak isteyen şirketlere de ekim ayından itibaren finasman desteği sağlayacak.

Financell Dijital Dönüşüm Finansmanı, şirketlerin akıllı telefon, tablet, sunucu, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürün alışverişlerini finanse edecek.

Financell'den finansman desteği alan şirketler, teknolojik ürünlerine doğrudan sahip olurken ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirerek zamana yayma avantajı da elde edecek.

Toplantıda ayrıca, Turkcell'in akıllı araç çözümü "Kopilot Filom" ve "Akıllı Küpe", "Filiz" gibi yerli ve milli tarım-hayvancılık uygulamaları hakkında da bilgi paylaşıldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklamaEmirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl olduTürkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turkcell Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Bakanlıktan 'IMF ile gizli görüşme' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

MB - Reel kesim güven endeksi Eylül’de 3.7 puan düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.