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Turkcell'den enflasyonla mücadeleye "2 kat internet" desteği

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Turkcell, bugünden itibaren internet kotalarını 2'ye katlayacak - Dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox'ta geçerli gigabytelar da 2 katına çıkacak - Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içindeki "Enflasyonla Mücadele" kanalını takip etmek yeterli olacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren Turkcell, bugünden itibaren internet kotalarını 2'ye katlayacak.

AA muhabirinin Turkcell'den aldığı bilgiye göre, şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na dev iletişim kampanyasıyla destek verecek. Turkcell abonelerinin internet kotaları 2'ye katlanacak. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyayla Turkcellliler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek.

- "Turkcell Türkiye için var"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çeyrek asırdır Türkiye'nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Terzioğlu, "Turkcell Türkiye için var. Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak." diye konuştu.

- Tüm kampanyalar BiP’ten takip edilebilecek

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız abonelerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile sağlanıyor.

Bugünden itibaren 4,5G uyumlu SIM kart sahipleri, dünyanın en gelişmiş anlık mesajlaşma platformu BiP'in Keşfet bölümünde yer alan "Enflasyonla Mücadele" kanalını takip ederek, kampanyaya dahil olacak.

Öte yandan, SIM kartları 4,5G'yi desteklemeyen Turkcellliler de kampanyadan faydalanmak için en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kotalarını katlayabilecek.

Mevcut müşterilerin yanı sıra Turkcell ailesine yeni katılan abonelerin de yararlanabileceği kampanya, tarifelerdeki internetin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki gigabyteları da ikiye katlayacak. Böylece, Turkcellliler BiP, TV+, fizy, Dergilik ve lifebox kullanmanın keyfini iki kat daha fazla yaşayacak.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyonla mücadele Kaan Terzioğlu Turkcell

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