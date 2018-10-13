ARİFE YILDIZ ÜNAL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren Turkcell, bugünden itibaren internet kotalarını 2'ye katlayacak.

AA muhabirinin Turkcell'den aldığı bilgiye göre, şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na dev iletişim kampanyasıyla destek verecek. Turkcell abonelerinin internet kotaları 2'ye katlanacak. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyayla Turkcellliler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek.

- "Turkcell Türkiye için var"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çeyrek asırdır Türkiye'nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Terzioğlu, "Turkcell Türkiye için var. Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak." diye konuştu.