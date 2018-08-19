FİNANS

Turkcell'den hacı adaylarına özel tarifeler

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Tarifen Yurt dışında Geçerli teklifinden Akıllı Dünya Tarife'sine, Hac ve Umre paketlerine kadar her ihtiyaca uygun tarifeler sayesinde, hacı adayları Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda da sevdikleri ve yakınlarıyla iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor.

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kutsal topraklardaki hacı adaylarına özel iletişim paketleri sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Tarifen Yurt dışında Geçerli teklifinden Akıllı Dünya Tarife'sine, Hac ve Umre paketlerine kadar her ihtiyaca uygun tarifeler sayesinde, hacı adayları Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda da sevdikleri ve yakınlarıyla iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor.

Hac görevleri için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Turkcell'in sunduğu avantajlı paketler sayesinde Suudi Arabistan'da bulundukları süre boyunca Türkiye ile kesintisiz olarak iletişim kurabiliyor. Bu amaçla hacı adaylarının ihtiyaçlarına yönelik değişik avantajlı teklif, tarife ve paketler sunulmakta.

Turkcell faturalı hat sahibi hacı adayları ayrıca, mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i bir arada içeren paketlerini günlük tarifelerine ek 24,90 liraya kullanarak, yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Turkcell'in kullanım tercihlerine göre hacı adaylarında sunduğu Suudi Arabistan paketleri de bulunuyor. Bu tarifeyi tercih eden faturalı veya hazır kartlı hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS'ten oluşan paketi tarifesine ek olarak 29 liradan kullanabiliyor.

Yine 300 dakika ile 100 SMS'lik paket ise 59 liradan sunuluyor. Bunun yanı sıra faturalı Turkcell kullanıcıları Suudi Arabistan’da bulundukları süre boyunca Akıllı Dünya Tarifesi'ni tercih ederek içinde dakika, SMS ve data bulunan paketleri de ayrı ayrı kullanabiliyor.

Turkcell hazır kartlı müşterilerine Suudi Arabistan'da avantajlı bir paket daha sunuyor. Hazır kartlılara özel sunulan Avantaj Yurt Dışı Paketi'nde ise kullanıcılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında Suudi Arabistan dahil 88 ülkede geçerli, aylık 500 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internetin olduğu pakete 85 liraya sahip olabiliyor.

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