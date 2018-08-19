Turkcell'den hacı adaylarına özel tarifeler

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kutsal topraklardaki hacı adaylarına özel iletişim paketleri sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Tarifen Yurt dışında Geçerli teklifinden Akıllı Dünya Tarife'sine, Hac ve Umre paketlerine kadar her ihtiyaca uygun tarifeler sayesinde, hacı adayları Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda da sevdikleri ve yakınlarıyla iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor.

Hac görevleri için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Turkcell'in sunduğu avantajlı paketler sayesinde Suudi Arabistan'da bulundukları süre boyunca Türkiye ile kesintisiz olarak iletişim kurabiliyor. Bu amaçla hacı adaylarının ihtiyaçlarına yönelik değişik avantajlı teklif, tarife ve paketler sunulmakta.

Turkcell faturalı hat sahibi hacı adayları ayrıca, mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i bir arada içeren paketlerini günlük tarifelerine ek 24,90 liraya kullanarak, yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.

Turkcell'in kullanım tercihlerine göre hacı adaylarında sunduğu Suudi Arabistan paketleri de bulunuyor. Bu tarifeyi tercih eden faturalı veya hazır kartlı hacı adayları 90 gün geçerli ve içerisinde 150 dakika ve 50 SMS'ten oluşan paketi tarifesine ek olarak 29 liradan kullanabiliyor.