FİNANS

Turkcell'den hotspot açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 19:27 | Son Güncelleme

Turkcell: - "'Hızlı Giriş' teknolojisi üzerinden hotspot yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler" - "Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı yapan müşterilerinden "Hızlı Giriş" teknolojisi üzerinden giriş yapmaları halinde, herhangi bir ücret talep edilmeyeceği açıklamasında bulundu.

Turkcell'den yapılan açıklamada, şirket olarak öncelikli amaçlarının müşterilerinin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek olduğu bildirildi.

Son dönemde müşterilerinin yoğun şekilde, "Kişisel Erişim Noktası" (hotspot) özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep ettiklerin belirtilen açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren 'Hızlı Giriş' teknolojisi üzerinden hotspot yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya 'Hızlı Giriş' teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.

Hotspot ile farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla 'Hızlı Giriş' üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB'lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB'lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.

15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak söz konusu yenilikler sayesinde müşterilerinin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Turkcell'in hotspot konusu da dahil olmak üzere müşterilerinden gelebilecek her konudaki yeni öneri ve talepleri her zaman dikkate alarak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüreceği belirtildi.

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