Turkcell'den ilk çeyrekte 1 milyar 224 milyon TL net kar

İSTANBUl (AA) - Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ""Turkcell olarak, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde ettik. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK'ümüz ise yüzde 12,8 artışla 2 milyar 281 milyon TL'ye ulaştı. Net karımız 1,4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti." dedi. Turkcell'in ilk çeyrek finansal sonuçları Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 2019 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Erkan, 2019 yılı beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19,2 artırdıklarına işaret eden Erkan şu bilgileri verdi: "Turkcell olarak, grup bazında 5 milyar 675 milyon TL gelir elde ettik. 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK'ümüz ise yüzde 12,8 artışla 2 milyar 281 milyon TL'ye ulaştı. Net karımız 1,4 katın üzerinde artışla 1 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların etkisiyle 2019 yılı için açıkladığımız gelir büyümesi hedefimizi yüzde 17-19, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 38-40 olarak yukarı yönlü güncelledik." Bunlar da ilginizi çekebilir Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor Yabancılar düğün yapmak için Türkiye’yi tercih ediyor Bakan Albayrak: Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi

Şirketin öncelikleri ve stratejilerine ilişkin bilgiler veren Erkan, 5G'ye giden yolda önceliklerinin 5T olduğunu, dile getirerek, 5T'nin ilkinin "Türkiye" olduğunu söyldi. Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erkan, şunları söyledi: "5T'nin ikincisi 'Turkcellliler', üçüncüsü 'Teknoloji', dördüncüsü 'Tek Nokta', beşincisi ise 'Toplumsal Fayda'. Müşteri odaklı yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz ve yeni akıllı teknolojilerle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz. Yeni dönem için satış organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. Önümüzdeki dönemde karlı büyümemizi sürdüreceğimize inandığımız stratejik vizyonumuz, üç ana odak alanıyla devam edecek. Bunlar dijital servislerimiz, dijital iş çözümlerimiz ve finansal hizmetler platformumuz. Yerli ve milli dijital uygulamalarımızın Türkiye'de kullanımının artması için çalışmalarımızı sürdürürken toplam 38 ülkeye ulaşan dijital ihracatımızı yeni iş birlikleriyle geliştireceğiz. Yakın zamanda kurduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörlerin dijitalleşmesi, şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın teknolojik çağın gerekliliklerine uyabilmesi için dijital dönüşümlerine yönelik hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

- "Fiber abone sayımızı 1,4 milyona çıkardık" Her gün daha fazla müşterinin Turkcell'in sabit tarafta sunduğu ışık hızında internet hizmetini tercih ettiğini belirten Genel Müdür Murat Erkan, "Bu çeyrekte 25 bin müşteri daha ekleyerek fiber abone sayımızı 1,4 milyona çıkardık. Özellikle fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda, benzer hızlar sunarak müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Superbox hizmetimiz 56 bin kullanıcıya ulaştı." ifadelerini kullandı. Erkan, bu çeyrekte dijital uygulamaların indirilme sayısının 178 milyona ulaştığını, 4.5G şebekesindeki müşterilerin aylık ortalama data tüketiminin yıldan yıla yüzde 28 atarak 7,4GB olarak gerçekleştiğini bildirdi. - "5G dönemine ortak altyapı ile girmek önemli" Altyapıyı paylaşmanın ötesine geçerek Türkiye'nin iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapının gerekli olduğuna dikkati çeken Murat Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hizmetlerimizi güçlü mobil ve sabit altyapımızla sunarken başta ülkemiz olmak üzere sektördeki tüm taraflar için faydasına inandığımız ortak altyapının hayata geçmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Türksat ve Vodafone Türkiye ile imzaladığımız altyapı paylaşım iş birliği sözleşmeleri ile daha fazla haneye sabit internet hizmeti verebiliyoruz. Bu sayede Türkiye kazanacak. Özellikle Endüstri 4.0’ın altyapısı olacak 5G dönemine ortak altyapı ile girmenin ve verilecek hizmetler üzerinden rekabet etmenin önemli olduğuna inanıyoruz."

- 3 yılda yaklaşık 16 milyar TL yatırım Türkiye'de en geniş frekans üzerinde işleyen güçlü bir mobil şebekeye sahip olduklarına işaret eden Erkan, "Üstün kalitede hizmet vermemizi sağlayan 43 bin kilometre uçtan uca fiber altyapı ve dünya standartlarında sekiz veri merkezi inşa ettik. Bu üstün teknolojik altyapı için 25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz." bilgisini verdi. Turkcell’in Olağan Genel Kurulu'nun 31 Mayıs 2019 tarihinde düzenleneceğini de hatırlatan Erkan, "Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, kar dağıtım politikamızda belirtilen oranla uyumlu bir şekilde, 1 milyar 10 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılmasını teklif etme kararı aldı. Önerilen kar payı, 18 Haziran 2019, 5 Ağustos 2019, 21 Ekim 2019, 17 Aralık 2019'da 4 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, genel kurulumuzun onayına tabi olacak." şeklinde konuştu. - Yerli e-posta üçüncü çeyrekte geliyor Murat Erkan, toplantı kapsamında Türkiye'nin mühendisleri tarafından geliştirilen yeni e-postanın yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılara sunulacağını, yine yılın üçüncü çeyreğinde yapay zekalı Yaani Sesli Asistan'ın da hizmete gireceğini bildirdi.