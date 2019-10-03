İSTANBUL (AA) - Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hayata geçirdi. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ’ler için ayrıcalıklı çözümler sunan şirket, hesApplı adlı yeni bir platformu hesappli.com adresinde hizmete sunarak, KOBİ’lerin Turkcell’in satınalma gücünden yararlanarak avantajlar kazanmasını sağlayacak. Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu hesApplı, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak, hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere her kademede kazanç sağlayacak. Küçük işletmelerin Turkcell’in satınalma gücüyle tasarruf etmesine, süreçlerini kurumsal firmalarda olduğu gibi dijital platformlara taşıyarak hızlandırmasına hizmet eden hesApplı, KOBİ’lere daha verimli olma fırsatı sunuyor. HesApplı’da ilk işbirliğiyse sektörlerinin liderleri Turkcell ve Petrol Ofisi arasında gerçekleşti. Bu işbirliğiyle hesApplı, kullanıcılarına yüzde 4'ten başlayan indirim oranlarında akaryakıt alma imkanı sağlayacak. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Petrol Ofisi Direktörleri Mehmet Abbasoğlu ve Yiğit Meral ile platformun gelişip kurulması aşamasında çözüm ortağı olan Avrasya Filo Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aslan katıldı.

Tüm Türkiye’de yaygın bin 750'yi aşkın akaryakıt istasyonuyla en büyük dağıtım ağına sahip Petrol Ofisi ile Turkcell arasında yapılan anlaşmaya göre hesApplı kullanıcısı KOBİ’ler, araçlarından inmeden yüzde 4’ten başlayan indirim oranlarıyla akaryakıt alabilecekler. Kurumsal firmalara özel filo yönetim sistemleriyle uygun fiyatlı akaryakıt alabilme imkanı yakalayabilecekler. Üstelik çok daha kısa sürede ıslak imzalı sözleşmeye ve bankada oluşturulması gereken doğrudan borçlandırma sistemine ihtiyaç duymadan komisyonsuz olarak kullanabilecekler. Ücretsiz bir platform olan hesApplı’yı vergi kimlik numarası sahibi olan tüm KOBİ’ler hesappli.com adresinden kullanabiliyor. HesApplı’ya kayıt edilen araçlar, sadece 1 saat içerisinde Petrol Ofisi istasyonlarından yakıt alımına başlayabiliyor. - "Bu iş birliği KOBİ’lere fayda sağlayacak" Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, KOBİ'lerin dijitalleşerek ekonomide rekabet eşitliği imkanlarını yakalamalarını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: