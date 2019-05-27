Turkcell'den şirketlere özel özgür tarifeler

İSTANBUL (AA) - Turkcell, şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan "İşte Özgür Tarifeleri" kullanıma sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, kurumsal şirketlerin iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği inovatif çözümlerle ezberleri bozmaya devam ediyor.

Yeni hayata geçen "İşte Özgür Paketler" sayesinde, her şirket çalışanlarına özel kendi tarifesini oluşturabiliyor. Her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler, çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını özgürce, istedikleri gibi seçebiliyor.

Paketler ile şirketler çalışanları için bin dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabilecek.

- Fark yaratan avantaj ve ayrıcalıklar

"İşte Özgür Paketler" kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell’in zengin dijital servislerinden yararlanabiliyor.