FİNANS

Turkcell’den turistlere özel paket

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş: - "Turistler hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i çok seviyor. Biz de ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik" - “Türkiye’deki pazarlama alanında yapılan işler inanılmaz yaratıcı. Pratik zekâmız bu alanda fark yaratıyor"

LONDRA (AA) – Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik.” dedi.

Loyalty Magazine Awards ödül töreni için Londra’da bulunan Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’yi ziyaret eden turistler için hazırladıkları Turist Tanışma Paketi’ni tanıttı.

Yiş, Türkiye’nin turizmde çok iyi bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, “Turistler hem Türkiye’yi hem de Turkcell’i çok seviyor. Biz de ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik. Bunu yaparken de farklı ülkelerden gelen misafirlerimizin taleplerini dikkate aldık. En önemli talep interneti bol bir paket kullanmak idi. Bunu göz önünde bulundurarak ülkemizin misafirperverliğine yakışır 20 GB’lık bir paket hazırladık.” İfadelerini kullandı.

Yiş, “Bu sayede dünyanın en hızlı altyapılarından birisini kullanarak internete bağlanabilecekler. Üstelik interneti kullanırken BiP ve Whatsapp uygulamalarını da internet kotalarını harcamadan kullanabilecek ve ülkemizin güzelliklerini keşfetmek için çeşitli indirimlerden de yararlanabilecekler.” dedi.

Tüm dünyadan Türkiye’yi ziyarete gelen turistlerin kullanımı için özel olarak hazırlanan Turist Tanışma Paketi’ni alan turistler 20 GB internetin yanı sıra yurt dışındaki yakınları ile iletişim kurmak için BiP’te geçerli 30 GB internet ile Türkiye içinde her yöne 200 dakika konuşma hakkı kazanıyor. Ayrıca Whatsapp uygulamasından da sınırsız mesajlaşabiliyorlar. Ayrıca Türkiye’de araç kiralama, restoran ve Turkcell Diyalog Müzesi’nde geçerli indirimler de sunan paketin satış fiyatı ise 149 TL.

-“Pazarlama alanında Türkiye örnek alınıyor”

Yiş, toplantıda pazarlama alanında yaptıkları yenilikçi çalışmalardan da bahsederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’deki pazarlama alanında yapılan işler inanılmaz yaratıcı. Pratik zekâmız bu alanda fark yaratıyor. Müşterilerimize hep iyi hizmeti sunma noktasında çalışıyoruz. Turkcell dünyada veriyi analiz etme noktasında en başarılı operatörlerden biri. Bizim Türkiye’de yaptıklarımızın dünyada birçok operatör tarafından örnek alınmasının nedeni de aslında bu. Herkesin beklediği hizmeti birçok kanaldan sunuyoruz. Örneğin Platinum uygulamamız var. Yaz aylarında plajlarda indirim veriyoruz. Yeni bir yer açtık: Platinum Off-Road Park. Gelin ziyaret edin. İstanbul’un içinde ormanlık alanda çok güzel bir yer. Çeşme, Bodrum, Dalaman gibi çok turistin geldiği yerlerde havalimanı transfer hizmetini ücretsiz sunuyoruz. Genç müşterilerimiz farklı şeyler istiyor, ‘Herkese davrandığınız gibi bize davranmayın’ diyor. Onlara da GNÇ uygulamamızla sürprizler sunuyoruz.”

- "Ortak Altyapı ile Türkiye kazansın"

5G konusunda da açıklamalarda bulunan Ömer Barbaros Yiş, “Japonya ve İsviçre ile birlikte dünyadaki en hızlı internet hızlarından birini Turkcell sunuyor. 5G geçiş bizim için çok rahat olacak çünkü biz 4.5G yatırımlarını yaparken 5G’ye de hazır altyapı kurduk. Hatta 3 büyük şehirde 5G test sinyalini vermeye başladık. 5G için fiber altyapı olmazsa olmaz. Bunun için fiberde ortak altyapı konusu oldukça kritik. “ dedi.

Fiberde altyapının ortak yapılması gerektiğini belirten Yiş, “Bu sayede her operatör ayrı ayrı yaklaşık 13 milyar dolar harcayacağımıza ortak yaparak bu işi 2,5-3 milyar dolara bitirebiliriz. Bu sayede ülke olarak 10 milyar dolar tasarruf edebiliriz. Bu kaynağı da başka yatırımlar için kullanabiliriz.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
5G Londra turist Turkcell

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