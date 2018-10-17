İSTANBUL (AA) - Turkcell, Londra’da düzenlenen "Digital Impact Awards"ta 3 ödüle layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, ses getiren projeleriyle ödül almaya devam ediyor. Biri görme, diğeri ise işitme engelli çiftlerden oluşan Turkcell’in Tango Projesi, Londra’da düzenlenen ve dijital dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Digital Impact Awards"tan iki ödüle layık görüldü.

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın en başarılı projelerini ödüllendiren ve bu yıl 9. kez düzenlenen Digital Impact Awards, Turkcell'i "Dijitalin En İyi Kullanıldığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" (Best Use Of Digital To Aid a CSR Campaing) dalında Altın Ödül’e ve "En İyi Kurumsal Viral Kampanya" (Best Corporate Viral Campaign) dalında da Gümüş Ödül’e layık gördü.

Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan "Turkcell Diyalog Müzesi"nde yer alan "Karanlıkta Diyalog" ve "Sessizlikte Diyalog" deneyiminden yola çıkarak oluşturulan "Dansla Diyalog", dünyada bir ilk olmasının yanı sıra, engel tanımayanların her türlü zorluğu aşabileceklerini ortaya koyması açısından dikkat çekmişti.