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Turkcell'e "Digital Impact Awards"tan 3 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Turkcell, Engel Tanımayan Tango-Dansla Diyalog ve 61Cell ile "Digital Impact Awards"tan 3 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Londra’da düzenlenen "Digital Impact Awards"ta 3 ödüle layık görüldü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, ses getiren projeleriyle ödül almaya devam ediyor. Biri görme, diğeri ise işitme engelli çiftlerden oluşan Turkcell’in Tango Projesi, Londra’da düzenlenen ve dijital dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen "Digital Impact Awards"tan iki ödüle layık görüldü.

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın en başarılı projelerini ödüllendiren ve bu yıl 9. kez düzenlenen Digital Impact Awards, Turkcell'i "Dijitalin En İyi Kullanıldığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" (Best Use Of Digital To Aid a CSR Campaing) dalında Altın Ödül’e ve "En İyi Kurumsal Viral Kampanya" (Best Corporate Viral Campaign) dalında da Gümüş Ödül’e layık gördü.

Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan "Turkcell Diyalog Müzesi"nde yer alan "Karanlıkta Diyalog" ve "Sessizlikte Diyalog" deneyiminden yola çıkarak oluşturulan "Dansla Diyalog", dünyada bir ilk olmasının yanı sıra, engel tanımayanların her türlü zorluğu aşabileceklerini ortaya koyması açısından dikkat çekmişti.

Turkcell ayrıca Trabzonspor taraftarının telefon hattı 61Cell’e yönelik duygu dolu reklam filmi "Bu Kalp Senin İçin 61 Kere" ile "Dijitalin En İyi Kullanıldığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Projesi" (Best Use of Digital from the Technology, Media and Telecommunications Sector) kategorisinde Gümüş Ödül'ü kazandı. Üç haneli başlangıç numarasını, şehrin plakasına uygun şekilde 561 yapan Turkcell, 61Cell’i Trabzonspor taraftarının kullanımına sunmuş, iş birliğinin birinci yılında ise kalbi her zaman 61’le atan Trabzonsporluların yanında olduğunu anlatan duygu dolu bir film hazırlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye’de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon bireyin yaşadığının bilgisini vererek, "Biz Turkcell olarak bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz. Bu kapsamda "Engel Tanımayanlar" çatısı altında ilham verici projelere imza attık. Hayat için yatırım yapmaya inanıyoruz. Amacımız engelleri kaldırarak, mobil teknolojilerimizin de yardımıyla fayda sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları konusunda en önemli destekçileri olmak. Bu kapsamda, her kesimden insanın hayatına dokunmak ve onları hayata bağlamak için çalışıyoruz. "Dansla Diyalog" projemiz ve Trabzonspor taraftarımızı anlatan 61CELL kampanyamız işte bu amaç doğrultusunda ortaya çıktı. Bu tür projelerde yer almaya ve ses getiren projelerimizle var olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada ilk kez Turkcell’in oluşturduğu "Dans ile Diyalog" projesi artık yola çok daha kalabalık devam edecek. Derslere görme ve işitme engelli bireylerin yanı sıra bu deneyimi yaşamak isteyen ve herhangi bir fiziksel engeli olmayanlar da katılabiliyor. Profesyonel tango eğitmeni Elif Ömüriş önderliğinde gerçekleştirilecek "Dans ile Diyalog" tango dersleri kasım ayında Turkcell Diyalog Müzesi’nde başlayacak.

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