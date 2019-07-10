FİNANS

Turkcell'e iş başvurularında "dijital imza dönemi"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 10:46 | Son Güncelleme

Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların kağıt materyalleri, iş teklif formundan işe giriş sözleşmesine, yıllık izinden aile durum bildirimine kadar tüm yasal evraklar dijital imzaya uygun olarak oluşturulacak ve fotoğraflı şekilde dijital ortamda tutulacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak. İş başvurusu olumlu sonuçlanmayan adayların sürece ilişkin geri bildirimi ise dijital olarak cevaplanacak. Böylece bu adayların kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya yalnızca şirket çıkarları için değil, ülke ve insan odaklı planlamalar yaptıklarını kaydederek dijital dönüşümle birlikte doğal kaynakları koruyan bir yapıya büründüklerini bildirdi.

İşe alım süreçlerini dönüştürmeye ve tüm süreçleri dijitalleştirmeye karar verdiklerini aktaran Kaya, "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hem doğal kaynaklardan hem zamandan tasarruf ediyoruz. Öte yandan ülkemizde gerekçeli geri bildirim kültürü oluşturmak da istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz projede başvuruları kabul edilemeyen adaylarımıza, kişisel gelişimlerine katkı sunmak için geri bildirimlerde bulunacağız. Adaylara kendileri hakkında fikir vererek, kariyer yollarında rehberlik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Turkcell İnsan Kaynakları ekibi adayların işe alım süreçlerini kişisel gelişim eğitimine dönüştürecek yeni bir programa da başladı. Mülakat sonrası yönetici görüşmesinden olumlu sonuç alamayan adaylar sebebini gerekçeleriyle öğrenebilecek ve işe alım uzmanından geri bildirim talep edebilecek. Gerekçeli geri bildirimler her perşembe belirlenen saatlerde yapılacak.

Turkcell İnsan Kaynakları işe alım ekibinden 12 kişiye bu konuda özel bir eğitim verilirken, proje uygulamaya başladığında yıl sonuna kadar iş başvurusu yapan yaklaşık 250 aday telefonla aranarak bire bir geri bildirim yapılması planlanıyor. Bu projeyle adaylar kendi gelişim alanları hakkında fikir sahibi olarak, bir sonraki iş görüşmeleri için de hazırlanmış olacak.

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