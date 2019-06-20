FİNANS

Turkcell’e Londra’da iki ödül

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

Turkcell, The Loyalty Magazine Ödülleri'nde Oyunlaştırma kategorisinde "Sürpriz Nokta" ile büyük ödülün sahibi olurken, GNÇ "Çatlat" uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş: - “Günümüzde müşterilerimizin en önemli beklentisi kişiselleştirilmiş teklifler. Bunu da yapmanın tek yolu müşterilerinizi en iyi şekilde tanımaktan geçiyor. Biz de Turkcell olarak dünyada veriyi en iyi okuyan ve analiz eden şirketlerin başında geliyoruz"

LONDRA (AA) - Turkcell, The Loyalty Magazine Ödülleri'nde “Gamification" (Oyunlaştırma) kategorisinde "Sürpriz Nokta" ile büyük ödülü, GNÇ "Çatlat" uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje ödülünü kazandı.

Pazarlama alanında dünyanın en başarılı projelerinin değerlendirildiği “The Loyalty Magazine Ödülleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geliştirdiği müşteri odaklı 17 projeyle finale kalan Turkcell, oyunlaştırma kurgusuyla bugüne kadar toplamda 74 milyon hediyenin dağıtıldığı "Sürpriz Nokta"yla Oyunlaştırma kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Turkcell’in gençlere özel uygulaması GNÇ içinde yer alan "Çatlat" oyunu da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde müşteri memnuniyeti alanında en başarılı proje seçildi.

Turkcell adına ödülleri Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar aldı.

- “Müşteri memnuniyetiyle küresel alanda fark yaratıyoruz”

Turkcell’in başarılarının dünyanın önde gelen platformlarında takdir toplamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Ömer Barbaros Yiş, “Küresel alanda müşteri memnuniyeti konusunda fark yaratan şirketlerin başında geliyoruz. Yenilikçi ve insan odaklı projelerimizle Loyalty Magazine Awards gibi pazarlama alanında dünyanın önde gelen bu organizasyonda iki ödüle layık görülmek mutluluk verici.” dedi.

Yiş konuşmasına şöyle devam etti:

“Günümüzde müşterilerimizin en önemli beklentisi kişiselleştirilmiş teklifler. Bunu da yapmanın tek yolu müşterilerinizi en iyi şekilde tanımaktan geçiyor. Biz de Turkcell olarak dünyada veriyi en iyi okuyan ve analiz eden şirketlerin başında geliyoruz. Bu yeteneğimiz sayesinde en uygun çözümleri kendilerine sunuyoruz. Bizim için en önemli enerji kaynağı müşterilerimizin mutluluğu. Tüm Turkcell ailesi olarak onları daha fazla mutlu edecek çözümler sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

- "Çatlat" 30 milyon kez oynandı

Turkcell’in müşterileri için BiP platformunda hayata geçirdiği "Sürpriz Nokta" kanalıyla kullanıcılar, mobil cihazlarından hem oyun oynuyor hem de hediyeler kazanıyor.

"Sürpriz Nokta", Türkiye’nin her köşesinde harita üzerinde saklanmış hediyelerin Armağan Emocan’la bulunmasını sağlıyor. Kampanya kapsamında belirli noktalarda konumlanan hediye paketlerini toplayanlar, aylık 5 GB’lık internetten 1 aylık Fizy Premium üyeliğine ve Turkcell’deki alışverişlerinde geçerli 50 TL’lik Paycell kullanımına kadar birçok farklı hediyeyi kazanma şansına sahip oluyor.

GNÇ uygulaması içinde yer alan "Çatlat" oyunu ile de Turkcell’li gençler her hafta ekranlarında beliren iki yumurtayı çatlatıp sürpriz internet kampanyalarından faydalanıyor ve böylece ek mobil internet ihtiyaçlarını GNÇ uygulaması ile karşılıyor. Ayda 8 GB’a kadar internet kazandıran "Çatlat" oyunu bugüne kadar 30 milyon kez oynandı.

Müşteri sadakati alanında EMEA bölgesinin en önemli organizasyonu kabul edilen Loyalty Magazine Awards’da Turkcell, 11 farklı katagoride 17 projeyle finallerde en fazla proje ile yarışan şirket oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra Ödül tören Turkcell

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