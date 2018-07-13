Turkcell'in 4.5G'si tüm dünyaya örnek gösteriliyor

İSTANBUL (AA) - Global Mobile Suppliers Association GSA (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) tarafından yayınlanan Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu'nda Turkcell'in 4.5G (LTE) şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin 2018 Nisan ayının sonu itibarıyla Gigabit 4.5G (LTE) için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatör belirledi. 41 operatör, bu üç teknolojinin tamamını devreye aldı ve bu teknolojilere dayalı ticari hizmetler başlattı.

Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının açıklandığı Mayıs 2018 raporuna göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2 operatöründen biri olarak örnek gösterildi. Üç temel LTE-Advanced özelliğinin tamamını kullanan Turkcell, GSA veri tabanındaki en hızlı ağlar sıralamasında en üst sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G yolunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.Sezgin, şunları kaydetti: