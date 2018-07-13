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Turkcell'in 4.5G'si tüm dünyaya örnek gösteriliyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Global Mobile Suppliers Association GSA tarafından yayınlanan Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu'nda Turkcell'in 4.5G (LTE) şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu belirtildi

İSTANBUL (AA) - Global Mobile Suppliers Association GSA (Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) tarafından yayınlanan Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu'nda Turkcell'in 4.5G (LTE) şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin 2018 Nisan ayının sonu itibarıyla Gigabit 4.5G (LTE) için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatör belirledi. 41 operatör, bu üç teknolojinin tamamını devreye aldı ve bu teknolojilere dayalı ticari hizmetler başlattı.

Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının açıklandığı Mayıs 2018 raporuna göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2 operatöründen biri olarak örnek gösterildi. Üç temel LTE-Advanced özelliğinin tamamını kullanan Turkcell, GSA veri tabanındaki en hızlı ağlar sıralamasında en üst sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G yolunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.Sezgin, şunları kaydetti:

“Biz Turkcell olarak Avrupa'nın en geniş spektrumuna sahip operatörlerinden biriyiz. Bu spektrum sayesinde, GSA’nın (Global Mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit üstünde hızları lisanslı spektrumu ile verebilen dünyadaki 11 operatörden de bir tanesiyiz. Ancak GSA'nın mayıs ayına göre hazırladığı raporda, dünyanın en hızlı LTE şebekesine sahip telekom operatörü olarak zirveye çıktık. İlerleyen dönemde sahip olduğumuz en geniş spektrum sayesinde abonelerimize her zamanki gibi en yüksek hızları sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. Bu çalışma, 5G'ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz. Üstün kullanıcı performansı için en iyi ve sınırsız koordinasyonu sağlarken 5G açısından geleceğe hazır bir mimari oluşturuyoruz."

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