FİNANS

Turkcell'in genç çalışanları yeni neslin dünyasını yöneticilerine anlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

GNCMNTR programıyla gençler, üst düzey yöneticilere yeni neslin dünyasını gençlerin gözünden algılayabilmeleri için mentorluk yapıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’de çalışan 29 yaş altı gençler, yaklaşık 3 yıldır genel müdür ve genel müdür yardımcıları karşısında mentor koltuğuna oturuyor, yeni neslin teknolojiye bakış açısını ve içgörülerini aktarıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, çalışanlarına olan yatırımlarını güçlendirme hedefiyle başlattığı tersine mentorluk sürecini başarıyla sürdürüyor.

Genç Yetenek Programı ile yaklaşık 3 yıldır Turkcell’de çalışan, 29 yaş altı gençler, genel müdür ve genel müdür yardımcıları karşısında mentor koltuğuna oturuyor, yeni neslin teknolojiye bakış açısını ve içgörülerini aktarıyor.

GNCMNTR Programı ile belirlenen konuların üst düzey yöneticilerle paylaşılmasından ziyade, genç çalışanlar konuları yorumluyor ve kendi öngörülerini paylaşıyor. Ayrıca, programla, kurum içinde kuşaklar arası dayanışma ve iletişimin artırılması, genç çalışan bağlılığının artırılması, kurumsal öğrenmenin zenginleştirilmesi, teknoloji kavrayışının ve bu konudaki çalışan öngörülerinin paylaşımı amaçlanıyor. Program kapsamında menti ve mentorlar için belirlenen konular arasında endüstriyel ve organizasyonel psikoloji, IOT & dijital dönüşüm, dijital medya okuryazarlığı ve siber vatandaşlık, blockchain, oyun analizi, yayıncılık, fiyatlandırma, global platformlarda liderlik ve çalışan bağlılığı arasındaki stratejik bakış açısı ve gençlerle iletişim yer alıyor.

- "Gençlerimiz konuşuyor, biz dinliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya, Turkcell'in kendi çalışanları için bir üniversite niteliğinde olduğunu belirterek, çalışanlarına, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri eğitimler ve fırsatlar sunduklarını bildirdi.

Kaya, insan kaynaklarını zenginleştirme konusunda yenilikçi uygulamaları başarıyla sürdürdüklerini aktararak, "Genelde deneyimli ve yaşça ileri çalışanların tecrübelerini gençlere aktardığı mentorlok programımızı GNCMNTR ile tersine çevirerek başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, özellikle hızla dijitalleşen çağımızda gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Gençlerimiz konuşuyor, biz dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

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