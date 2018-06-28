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Turkcell’in Hızlı Giriş çözümü global başarı getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Turkcell'in Hızlı Giriş çözümünün başarısı sayesinde Türkiye, dünya genelinde GSMA tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk global pazar oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in Hızlı Giriş çözümünün başarısı sayesinde Türkiye, dünya genelinde GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk global pazar oldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, GSMA'nın desteklediği Mobile Connect teknolojisi üzerine kurulan ve 7 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Turkcell Hızlı Giriş, mobil ve çevrimiçi hizmetlerde güvenli dijital kimlik çözümü olarak fark yaratıyor.

Şirketin hızlı giriş yapabilmeyi sağlayan teknolojisinin evrenselliği, sadece Turkcell müşterilerine değil diğer tüm mobil operatörlerdeki kullanıcılara erişme ihtiyacı duyan servis sağlayıcıları için hizmetin daha çekici olmasına büyük katkıda bulundu.

Turkcell'in Hızlı Giriş çözümünün başarısı sayesinde Türkiye, dünya genelinde GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk global pazar oldu.

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- "En güvenilir sağlayıcılar mobil operatörler"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital dünyaları genişledikçe, güvenli ve sorunsuz oturum açma ihtiyacının daha da arttığını belirterek, "Telekom operatörleri, sosyal ağ tabanlı modelin eksiklikleri daha belirgin hale geldikçe, dijital dünya vatandaşlarına doğrulanabilir ve güvenli bir oturum açma sağlayabilecek benzersiz bir pozisyona sahip oldular." ifadesini kullandı.

Hızlı Giriş ile kurumsal iş ortaklarına temel kimlik doğrulama hizmeti sunarken, son kullanıcılar için oturum açma deneyimini sorunsuz ve güvenli bir hale getirdiklerini vurgulayan Terzioğlu, "Ülkemizi GSMA'nın ticari sürdürülebilirlik kriterlerine ilk ulaşan ülke haline getiren bu önemli fırsata, Türkiye’deki ekosistemin ve kullanıcıların böylesine hızlı bir şekilde yanıt vermelerini görmek bize büyük gurur veriyor. Bu durum biraz da Turkcell’in bizi uygulama mağazalarında en iyi ikinci marka haline getiren çok sayıda dijital uygulama ve hizmete sahip olması sayesinde mümkün oldu." değerlendirmesinde bulundu.

GSMA Teknoloji Birimi Yöneticisi Alex Sinclair, mobil operatörlerin, dijital kimlik alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil operatörler, kullanıcılara kendi verileri üzerinde kontrol sağlıyor ve tüketicilerin, işletmelerin ve devletlerin hem çevrimiçi, hem özel ve hem de güvenilir bir ortamda çevrimiçi hizmetlere erişebilmelerini sağlıyor. Sürdürülebilir bir ticari hizmet sunan ilk şirket olma yolunda liderlik ediyor ve büyüme hızını belirliyor. Biz önümüzdeki süreçte müşterilerine benzeri hizmetleri sunan diğer mobil şebeke operatörlerini görmeyi umut ediyoruz."

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- Turkcell'in dijital dünyasına ve dijital ekonomiye açılan kapı

Turkcell, oldukça popüler olan gazete ve dergi uygulaması Dergilik ve müşteri hizmetleri uygulaması Hesabım dahil olmak üzere, tüm uygulama ve hizmetlerinde Hızlı Giriş'i kullanıyor. Hızlı giriş teknolojisi, şirketin müşteri hizmetleri portalı ve Fulltrip adlı seyahat sitesinde ve kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda da kullanılıyor.

Bu teknoloji ayrıca, Hızlı Giriş ile oturum açan kullanıcıların dijital alışverişlerini Turkcell Paycell üzerinden sunulan mobil ödeme seçeneklerini kullanarak tamamlayabildikleri e-ticaret platformu ile mesajlaşma ve sosyal iletişim platformu BiP'in de bir parçası.

Turkcell'in sağladığı sorunsuz ve güvenli oturum açma hizmetinden yararlanan servis sağlayıcılar arasında çevrimiçi oyun uygulaması Hadi, seyahat uygulaması Piri, İstanbul'un en popüler semtlerinden biri olan Beyoğlu'nu tanıtan Beyoğlu Belediyesi'nin yaşam uygulaması Smart Beyoğlu, sosyal oyun platformu Kimboo ve diğer birçok uygulama da yer alıyor.

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