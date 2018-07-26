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Turkcell'in ilk yarı net karı 916 milyon lira

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

Turkcell Grup yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir elde ederken, şirketin aynı dönem net karı 916 milyon lira oldu - Şirket yine aynı dönemde FAVÖK'te de geçen seneye göre yüzde 45,5 artış yaşadı - Turkcell, 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde etti - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: - "Dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500'üncü projeye ve toplamda 1,1 milyar liralık sipariş büyüklüğüne ulaştık"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Grup yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir elde ederken, şirketin aynı dönem net karı 916 milyon lira oldu.

Turkcell yaptığı yazılı açıklama ile ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir, 4 milyar 156 milyon lira FAVÖK ve 916 milyon lira net kara ulaşan Turkcell, yıl sonu için büyüme öngörüsünü yükselterek, hedefini yüzde 14-16 aralığından 16-18 aralığına çıkardı.

Geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde etti. Şirket yine aynı dönemde FAVÖK'te de geçen seneye göre yüzde 45,5 artış yaşadı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını geçerken, Turkcell, kurumsal şirket ve kamudaki dijital entegrasyon hizmetlerinde 500 proje sayısını aştı. BiP, fizy ve lifebox'ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell'de de 5'er milyon barajları aşıldı.

İndirilme rakamı 6,5 milyona ulaşan Dergilik'te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi. Türkiye'nin arama motoru Yaani'nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell'de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaştı, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.

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- "Dünyanın ilk dijital operatörüyüz.' demiştik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ilk yarı yılda elde edilen sonuçların dijital servislerle büyüme stratejisinin, somut ve sağlam temellere dayandığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tarzioğlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce, New York Borsası'nda 2017 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklarken 'Dünyanın ilk dijital operatörüyüz' demiştik. Geçen bir yılda, dijital servis portföyümüzü zenginleştirmek ve yaygınlaştırmakla kalmadık, tüm sektörleri dijitalleşmeyle dönüştürecek yetkinliklerimizi ülkemizin hizmetine sunduk. Dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik. Moldcell'in BiP uygulamasını şebekesine entegre ederek müşterilerine sunmasıyla bu alanda önemli bir aşama daha kaydettik.

Hem Turkcell servislerinin hem de diğer içerik sağlayıcılarının hizmetine sunduğumuz 'Hızlı Giriş' uygulamamız sektörümüzün çatı kuruluşu GSMA tarafından dünyaya anlatılan başarı hikayesi oldu. Ekonomiyi dijitalleştirme vizyonumuzun bir diğer önemli yapıtaşı olan ve kurumsal şirketlerle kamu sektörüne uçtan uca bilişim teknolojileri desteği sağladığımız dijital entegrasyon hizmetlerimizde 500'üncü projeye ve toplamda 1,1 milyar liralık sipariş büyüklüğüne ulaştık."

-Fiber abone sayısı 1,3 milyona ulaştı

2018 yılı ikinci çeyreğinde faturalı, fiberde müşteri kazanmaya devam ettiklerini belirten Kaan Terzioğlu, "Faturalı müşteri sayımızın yıldan yıla 664 bine ulaşan artışında kurumsal müşteri kazanımımız etkili oldu. Kurumsal segmentte son 12 yılın en yüksek abone tutundurma oranını yakaladık. Mobil müşterilerimizden ses, data ve en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullanıp çoklu oyunu tercih edenlerin oranı ise artmaya devam ederek yüzde 60,5'e ulaştı. Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 171 bin artışla 1,3 milyona ulaştı, bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 46,8 oldu." bilgisini verdi.

Kaan Terzioğlu, son dönemde Turkcell yönetiminde yaşanan değişiklikler hakkında da değerlendirme yaptı.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanı olmasından gurur durduklarını belirten Terzioğlu, "Ayrıca 2 yıldır Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde başarı ile görev alan Bülent Aksu, artık Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev alacak. Bu görevlendirmelerin ülkemiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki Türkiye'nin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yok." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Turkcell yeni bir tarife çözümünü hayata geçiriyor. Kişiye özel yeni tarifelerle, Turkcell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip olurken, yenilikçi tarife dönemi, Lifecell altında üç ayrı alternatif olarak sunuluyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor.

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