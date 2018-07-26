Turkcell'in ilk yarı net karı 916 milyon lira

İSTANBUL (AA) - Turkcell Grup yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir elde ederken, şirketin aynı dönem net karı 916 milyon lira oldu.

Turkcell yaptığı yazılı açıklama ile ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir, 4 milyar 156 milyon lira FAVÖK ve 916 milyon lira net kara ulaşan Turkcell, yıl sonu için büyüme öngörüsünü yükselterek, hedefini yüzde 14-16 aralığından 16-18 aralığına çıkardı.

Geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde etti. Şirket yine aynı dönemde FAVÖK'te de geçen seneye göre yüzde 45,5 artış yaşadı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını geçerken, Turkcell, kurumsal şirket ve kamudaki dijital entegrasyon hizmetlerinde 500 proje sayısını aştı. BiP, fizy ve lifebox'ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell'de de 5'er milyon barajları aşıldı.

İndirilme rakamı 6,5 milyona ulaşan Dergilik'te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi. Türkiye'nin arama motoru Yaani'nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell'de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaştı, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.