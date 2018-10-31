Turkcell'li Ampute Futbol Milli Takımı ikinci turda

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, WAFF 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçlarını namağlup lider tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü maçında ABD'yi yenerek ikinci tura yükseldi.

Gruptaki ilk maçında Kenya’yı 4-1'lik sonuçla geçen Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci maçından Liberya'nın sahaya çıkmamasıyla 3-0 hükmen galip ayrıldı. Gruptaki son maçında ABD engelini de 5-1’lik sonuçla geçen milliler, adlarını ikinci tura yazdırdı.

Bu yıl 15.'si düzenlenen Dünya Kupası’na şampiyonluk parolasıyla gelen ay-yıldızlıların çeyrek final yolundaki rakibi ise İrlanda oldu. Ay-yıldızlılar 1 Kasım sabaha karşı saat 03.00'te çeyrek finale yükselmek için İrlanda ile karşılaşacak.

