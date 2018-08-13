Turkcell'li atletler, Berlin'den rekorlarla döndü

İSTANBUL (AA) - Türk atletizmi, Berlin’deki Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan önemli başarılarla ayrıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Berlin’deki Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan önemli başarılarla ayrıldı.

Ay-yıldızlı sporcular, şampiyona rekoru ile altın madalya kazanırken, iki Avrupa ikinciliği, iki de Avrupa üçüncülüğünü Türkiye'ye getirdi.

Ramil Guliyev’in erkekler 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştığı Avrupa Şampiyonası’nda, Yasmani Copello erkekler 400 metre engellide, Türk Milli Takımı da 4x100 bayrak yarışında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Berlin’de, Türkiye’ye ilk madalyasını Jak Ali Harvey 100 metrede Avrupa üçüncülüğü ile getirirken, Yasemin Can da 5 bin metrede Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

Bir hafta süren Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türk atletler, 5’i büyükler, 3’ü de gençler kategorilerinde olmak üzere 8 Türkiye rekorunu da yenilemeyi başardı.

