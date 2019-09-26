FİNANS

Turkcell'li atletler dünya arenasında Türk bayrağını dalgalandıracak

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, Doha'nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ter dökecek - Yarın başlayacak ve 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda, 12'si erkek, 8'i kadın toplam 20 kişilik ay-yıldızlı sporcu kafilesi 12 farklı branşta yarışacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları, Doha’nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 6 Ekim'de noktalanacak organizasyonda, 12'si erkek, 8'i kadın toplam 20 kişilik ay-yıldızlı sporcu kafilesi 12 farklı branşta yarışacak.

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya kazanmıştı.

Doha'da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017'de Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti.

Dünyanın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri şöyle:

"Kadınlar: Tuğba Güvenç 3.000 m. su engelli, Özlem Kaya 3.000 m. su engelli, Meryem Bekmez 20 km. yürüyüş, Ayşe Tekdal 20 km. yürüyüş, Elvan Abeylegesse maraton, Fadime Suna Çelik maraton, Eda Tuğsuz cirit atma ve Emel Dereli gülle atma.

Erkekler: Ramil Guliyev 200- 4x100 bayrak, Emre Zafer Barnes 4x100 bayrak, Jak Ali Harvey 4x100 bayrak, Aykut Ay 4x100 bayrak, Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 bayrak, Kayhan Özer 4x100 bayrak, Yasmani Copello Escobar 400 engelli, Salih Korkmaz 20 km. yürüyüş, Polat Kemboi Arıkan maraton, Mert Girmalegesse maraton, Necati Er 3 adım atlama, Özkan Baltacı çekiç atma."

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