FİNANS

Turkcell'lilere Dergilik’ten ek sürpriz hediye

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, kullanıcılarına çok özel hediyeler kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her ay kullanıcıların karşısına farklı sürprizlerle çıkan Dergilik, mayıs ayında da özel bir kampanyayla şaşırtıyor. Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden Salla Kazan Kampanyası’na katılanlar, kazanacakları hediyelere ek olarak Dergilik uygulamasından dergi indirdiklerinde ikinci bir hediye kazanıyor.

Okuma tutkunlarının takip ettikleri dijital platform Dergilik uygulamasının bu sürpriziyle birlikte mayıs ayı boyunca çok daha fazla içeriğe ulaşma şansı mümkün olacak.

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- Yayın sayısı 586'a ulaştı

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturmayı sürdürüyor.

Açıklamada verilen rakamlara göre, uygulama aracılığıyla nisan ayında 3.2 milyon dergi ve 816 bin gazete okunmuş durumda. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Bu rakamlarla birlikte ülkemizde yayıncılık sektörünü de canlandıran Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor.

Nisan’da Dergilik ailesine katılan 40 yeni gazete ve dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden 493 dergi ve 93 gazete ile toplam 586 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik'e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün oluyor. Dergilik ile ilgili son gelişmeler, sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenilebiliyor.

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