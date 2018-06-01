FİNANS

Turkcell'lilere Dergilik’ten ek sürpriz hediye

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 21 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, kullanıcılarına çok özel hediyeler kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her ay kullanıcıların karşısına farklı sürprizlerle çıkan Dergilik, haziran ayında da özel bir kampanyayla şaşırtıyor. Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden Salla Kazan Kampanyası’na katılanları, kazanacakları hediyelere ek olarak olarak Dergilik uygulamasının da özel sürprizleri bekliyor.

Okuma tutkunlarının takip ettikleri dijital platform Dergilik uygulamasının bu sürpriziyle birlikte haziran ayı boyunca çok daha fazla içeriğe ulaşma şansı mümkün olacak.

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- Yayın sayısı bin 500'e ulaştı

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturmayı sürdürüyor.

Uygulama aracılığıyla mayıs ayında 3,4 milyon dergi ve 777 bin gazete okundu. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 21 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Türkiye'de yayıncılık sektörünü de canlandıran Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Mayısta Dergilik ailesine katılan bine yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinden bin 400 dergi ve 95 gazete ile toplam yayın sayısı bin 500’e yaklaştı,

Mayıs 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7,3 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik'e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün oluyor.

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