Turkcell'lilere KKTC'de yüzde 50 indirimle ev fırsatı

LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğiyle başlatılan kampanya ile bir kişi yüzde 50 indirimle ev sahibi olma şansı elde edecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Döveç Construction iş birliğinde temmuz ayında başlatılan kampanya ile bir kişi İskele Long Beach, COURTYARD projesinden yüzde 50 indirimle kira garantili stüdyo daire sahibi olma şansı yakalayacak. Eylül ortasında sonlanan kampanyanın çekilişi 20 Eylül Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Turkcell’in binasına gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da canlı olarak takip edilebilecek.

Kampanya hakkında yapılan açıklamada, Turkcell’lilerin çok özel ve ayrıcalıklı bir fırsata sahip olacağı vurgulandı. Açıklamada, günümüz şartlarında artık ev sahibi olmanın kolay olmadığına değinilirken, Turkcell müşterilerine özel tasarlanan bu kampanya ile yüzde 50 indirim fırsatının önemine değinildi. İskele Long Beach bölgesindeki projede kazanacak kişinin ev sahibi olması durumunda hem tatil hem de yatırım fırsatı bulabileceği, kira garantili bir stüdyo daireye sahip olacağı da vurgulandı. Çekiliş, kampanya süresince 5515’e DOVEC yazıp ücretsiz SMS gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler arasından yapılacak.

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