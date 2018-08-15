Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ekonomi gündemine ilişkin devletin aldığı kararların yerinde olduğunu vurguladı ve “Sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Terzioğlu yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında devletimizin aldığı kararların yerinde olduğunu düşünüyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için finansal hizmetlerin yaygınlaşmasını desteklemeli, bankacılık hizmetlerine erişemeyen kesimler için de fırsat eşitliği sağlamalı, kayıt dışı ekonomi ile elbirliği ile mücadele etmeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur.

“Turkcell olarak müşterilerimizin farklı taleplerini karşılamak için cihaz satışı da yapıyoruz. Bu alanda yerli cihaz satışını uzun zamandır teşvik ediyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız. Önümüzdeki dönemde bilgisayar ve akıllı cihaz sahipliğini artırıcı tedbirleri düşünmeli, bunu da yerli ve milli üretim ile yapmak hedefine koşmalıyız.”