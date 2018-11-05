TURKCHEM için geri sayım başladı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Fuar Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden binin üzerinde firma ve 70 ülkeden 12 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Sektör, ekim ayında 1,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu. Fuar, ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenecek.

8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarı olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’e, 60 ülkeden 782 firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Fuar, ‘ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia: 8. Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana kategoride düzenleniyor.