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TURKCHEM için geri sayım başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL Fuar Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden binin üzerinde firma ve 70 ülkeden 12 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Fuar Merkezi’nde 8-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018’e, 20 ülkeden binin üzerinde firma ve 70 ülkeden 12 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Sektör, ekim ayında 1,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu. Fuar, ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia olmak üzere 3 ana kategoride düzenlenecek.

8-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarı olan Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’e, 60 ülkeden 782 firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Fuar, ‘ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia: 8. Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana kategoride düzenleniyor.

ORTA DOĞU, KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ, TÜRKİ CUMHURİYETLER, RUSYA VE UKRAYNA’DAN ALICILAR BEKLENİYOR

2018 yılında ihracatının yüzde 8 artışla 17,4 dolara, cirosunun da 157,7 milyar liraya ulaşması beklenen kimya sektöründe, 424’ü yabancı sermaye ortaklı olmak üzere 10 binin üzerinde firma bulunuyor ve 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan kimya sanayinin 2018 yılı dokuz aylık ihracatının 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 12 milyar 821 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Artkim Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz YAMAN, "İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM için geri sayım başladı. 8 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarımızı ziyarete açıyoruz. Amacımız, kimya sektörünün ihracat kapasitesini daha da yukarı seviyelere taşımaya katkı sağlamak. Fuarımıza, 60 ülkeden 782 firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz" dedi.

"SEKTÖRÜ YENİ PAZARLARA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna vb. gibi pek çok hedef pazar ülkemizden profesyonel alıcılar ve katılımcıların Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de olacaklarını belirten Yaman, "Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Genel Sekreterliği organizatörlüğünde TURKCHEM 2018 Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kimya sektörünü yeni ve alternatif pazarlara ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TURKCHEM 3 GÜNDE 53 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM, sektöre sağladığı ticari işbirlikleri ve ihracat fırsatlarının yanı sıra, bu alanda gerçekleştirilen en son bilimsel çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuların ele alınacağı toplam 53 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl ilk kez TURKCHEM Fuarı kapsamında, 8 Kasım 2018 13.00- 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek 'Kimya Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Fırsatlar' konulu panele TİM Sektör Konseyi Üyesi Murat Akyüz, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Erceber, MetroHM Türkiye CEO’su Andre Yanço ve TOBB-Kimya Sanayi Meclisi Danışmanı Prof. Dr. Serdar S. Çelebi konuşmacı olarak katılacaklar. Ana panelle birlikte 8-9-10 Kasım tarihlerinde ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia etkinlik alanlarında, uzman konuşmacıların katılımlarıyla toplam 53 etkinlik yapılacak.

TURKCHEM için geri sayım başladıTURKCHEM için geri sayım başladı

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